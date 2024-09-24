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Haberler Galatasaray

Zaha ile ilgili şok gerçek! Galatasaray'dan ayrılma sebebi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Fildişili yıldız Wilfried Zaha, yaz transfer döneminde Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'a kiralanmıştı. Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılma sebebine ilişkin şok bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 15:18
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Zaha ile ilgili şok gerçek! Galatasaray'dan ayrılma sebebi...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirvedeki yerini perçinleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Zaha ile ilgili şok gerçek! Galatasaray'dan ayrılma sebebi...

Sarı-kırmızlı ekipten bu yaz kiralık olarak takımdan ayrılan Wilfried Zaha için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Zaha ile ilgili şok gerçek! Galatasaray'dan ayrılma sebebi...

Galatasaray'da sezon başında Beşiktaş'a karşı alınan Süper Kupa mağlubiyetinin ardından teknik direktör Okan Buruk, "Zaha'yı yanıma çağırıp dizilişi anlattım ama herhalde yanlış anladı" ifadeleriyle Fildişili yıldızı eleştirmişti.

Zaha ile ilgili şok gerçek! Galatasaray'dan ayrılma sebebi...

İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından 31 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istemiş ve en son kiralık olarak Lyon'a transfer olmuştu.

Zaha ile ilgili şok gerçek! Galatasaray'dan ayrılma sebebi...

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bu olayla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı.

Zaha ile ilgili şok gerçek! Galatasaray'dan ayrılma sebebi...

Takvim'in haberine gçre; Fransız futbolcu Leo Dubois'nın, Zaha'ya gidip Buruk'un kendisini eleştirdiğini söylediği, ikilinin de bu gelişme üzerine tartışma yaşadığı öğrenildi.

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