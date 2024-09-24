Zaha ile ilgili şok gerçek! Galatasaray'dan ayrılma sebebi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Fildişili yıldız Wilfried Zaha, yaz transfer döneminde Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'a kiralanmıştı. Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılma sebebine ilişkin şok bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından 31 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istemiş ve en son kiralık olarak Lyon'a transfer olmuştu.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Bu olayla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı.
Takvim'in haberine gçre; Fransız futbolcu Leo Dubois'nın, Zaha'ya gidip Buruk'un kendisini eleştirdiğini söylediği, ikilinin de bu gelişme üzerine tartışma yaşadığı öğrenildi.
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Dubois ise Eyüpspor'a transfer oldu.
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