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Haberler Galatasaray

Galatasaray rotasını Avrupa'ya çevirdi! İşte Buruk'un PAOK planı

Derbiyi kazanan Aslan, gözünü PAOK maçına çevirdi. Avrupa Ligi'ne PAOK maçıyla giriş yapacak sarı-kırmızılılar, evinde 3 puanı hedefliyor. Turnuvada final hedefi koyan Okan Buruk, derbiyi kazanan 11'i büyük ölçüde koruyacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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Galatasaray rotasını Avrupa'ya çevirdi! İşte Buruk'un PAOK planı

Ligde sezona 6'da 6 yaparak başlayan ve son olarak da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen sarı-kırmızılı takım, rotasını Avrupa'ya çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan sarıkırmızılılar, bu kulvarda başarı yakalamak istiyor. 1999- 2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, müzesine bir Avrupa kupası daha getirmenin hayalini kuruyor. Turnuvanın ilk maçında yarın PAOK'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde sezona galibiyetle başlamanın planını yapıyor.

TANDEMİ BOZMAYACAK

Yarın oynanacak PAOK sınavına hazırlanan Okan Buruk, planını da hazırlıyor. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe maçında sergilenen futboldan memnun kaldı. Cezalı Muslera haricinde PAOK maçında da kadroyu değiştirmeyi düşünmüyor. Muslera'nın yerine kalede Günay forma giyecek. Defans hattının ise Kaan, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsünden kurulması bekleniyor. Torreira- Sara tandemi orta sahada bozulmayacak. Kanatlarda Barış ve Yunus, 10 numarada Mertens oynayacak. İleri uçta ise Osimhen'in çıkması bekleniyor.

GÜNAY GÖREVE HAZIR

Young Boys rövanşında gördüğü kırmızı kartla 3 maç ceza alan Fernando Muslera, Avrupa Ligi grubunda PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg karşısında yok. Muslera'nın yokluğunda Avrupa'da kaleyi Günay Güvenç koruyacak ve Batuhan Şen yedek kaleci olarak kulübede oturacak. Antrenmanlarda istekli çalışan Günay PAOK maçında göreve hazır.

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