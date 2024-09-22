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Haberler Galatasaray

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Mert Hakan Yandaş göndermesi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 3-1'lik Fenerbahçe derbi zaferi sonrası göndermeli paylaşımlar kervanına Kerem Aktürkoğlu'nun yorumu da dahil oldu. Kerem, Yunus Akgün'ün paylaşımında Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 11:40 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 11:57
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Mert Hakan Yandaş Göndermesi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maça Kerem Aktürkoğlu da kayıtsız kalmadı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Mert Hakan Yandaş Göndermesi

Galatasaray'ın yaptığı bazı derbi paylaşımlarına yorum bıraktığı gözlemlenen Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş'a da gönderme yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Mert Hakan Yandaş Göndermesi

Yunus Akgün'ün derbi sonrası yaptığı "Burada kalmıştık" paylaşımına "Kulübeden izlesin" cevabını veren Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Mert Hakan Yandaş Göndermesi

Hatırlanacağı üzere Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta oynanan derbi öncesi birbirine girmişti.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Mert Hakan Yandaş Göndermesi

İŞTE O PAYLAŞIM

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

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