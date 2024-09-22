Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Mert Hakan Yandaş göndermesi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 3-1'lik Fenerbahçe derbi zaferi sonrası göndermeli paylaşımlar kervanına Kerem Aktürkoğlu'nun yorumu da dahil oldu. Kerem, Yunus Akgün'ün paylaşımında Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 11:40 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 11:57
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Hatırlanacağı üzere Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta oynanan derbi öncesi birbirine girmişti.
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Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.
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