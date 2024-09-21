  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Roland Sallai Galatasaray formasını ilk kez derbide giydi

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılılarda ilk maçına çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 22:54
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Roland Sallai Galatasaray formasını ilk kez derbide giydi

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılılarda ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı Macar futbolcu Roland Sallai de sarı-kırmızılılarda ilki yaşadı. Maça yedek başlayan Sallai, 75. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve yeni takımıyla ilk karşılaşmasını oynadı.

27 yaşındaki futbolcu, Freiburg'dan transfer edilmişti.

G.Saray'dan "Mourinho Evreni" ne gönderme!
Mourinho basın toplantısına katılmadı! İşte nedeni
DİĞER
SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Kadıköy’de dev derbiyi karıştıran pozisyon! Jose Mourinho çılgına döndü: Atilla Karaoğlan’ın kararı sonrası…
Dev derbi Cimbom'un! Galatasaray Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
Okan Buruk'tan galibiyet yorumu!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho göndermesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'dan Mbappe'ye nefis pas! Arda'dan Mbappe'ye nefis pas! 23:45
Mourinho basın toplantısına katılmadı! İşte nedeni Mourinho basın toplantısına katılmadı! İşte nedeni 23:17
G.Saray'dan "Mourinho Evreni" ne gönderme! G.Saray'dan "Mourinho Evreni" ne gönderme! 23:17
Okan Buruk'tan galibiyet yorumu! Okan Buruk'tan galibiyet yorumu! 22:55
Roland Sallai siftah yaptı Roland Sallai siftah yaptı 22:54
"Pozisyon yokken goller yedik" "Pozisyon yokken goller yedik" 22:48
Daha Eski
"Adapte olduğumu hissediyorum" "Adapte olduğumu hissediyorum" 22:41
Dusan Tadic'ten öz eleştiri! Dusan Tadic'ten öz eleştiri! 22:39
Sara 2. golünü kaydetti! Sara 2. golünü kaydetti! 22:39
"Biz istediğimizi aldık" "Biz istediğimizi aldık" 22:37
G.Saraylılar galibiyeti böyle kutladı! G.Saraylılar galibiyeti böyle kutladı! 22:35
"Üç senedir gol atamamam çok konuşuldu ama..." "Üç senedir gol atamamam çok konuşuldu ama..." 22:32