GALATASARAY HABERİ - Roma'da Zalewski sürprizi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği ancak mutlu sona ulaşamadığı Roma'nın Polonyalı futbolcusu Nicola Zalewski, sarı-kırmızılı takıma transfer olmadığı için kadro dışı bırakılmıştı. İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Roma ise sarı-kırmızılı takıma transfer olmayı kabul etmediği için 22 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bıraktı.
Serie A ekibinde teknik direktör Daniele De Rossi ile yolların ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.
Roma'da takımın başına Ivan Juric'in getirilmesiyle birlikte Nicola Zalewski de takıma dönüyor.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Zalewski'nin Hırvat çalıştırıcının takımın başına geçmesiyle birlikte yeniden kadroya alınacak.
Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 3 maçta 142 dakika süre aldı.
Polonyalı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Zalewski'nin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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