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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Roma'da Zalewski sürprizi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği ancak mutlu sona ulaşamadığı Roma'nın Polonyalı futbolcusu Nicola Zalewski, sarı-kırmızılı takıma transfer olmadığı için kadro dışı bırakılmıştı. İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 17:54
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Roma'da Zalewski sürprizi!

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve Victor Osimhen hamlesiyle büyük ses getiren Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerin başında Nicola Zalewski geliyordu.

GALATASARAY HABERİ - Roma'da Zalewski sürprizi!

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Polonyalı yıldızın transferi için Serie A ekibiyle anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Roma'da Zalewski sürprizi!

Ancak Zalewski'nin Galatasaray'ın yaptığı tüm teklifleri reddetmesi sonrası transfer gerçekleşmemişti.

GALATASARAY HABERİ - Roma'da Zalewski sürprizi!

Roma ise sarı-kırmızılı takıma transfer olmayı kabul etmediği için 22 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

GALATASARAY HABERİ - Roma'da Zalewski sürprizi!

Serie A ekibinde teknik direktör Daniele De Rossi ile yolların ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Roma'da Zalewski sürprizi!

Roma'da takımın başına Ivan Juric'in getirilmesiyle birlikte Nicola Zalewski de takıma dönüyor.

GALATASARAY HABERİ - Roma'da Zalewski sürprizi!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Zalewski'nin Hırvat çalıştırıcının takımın başına geçmesiyle birlikte yeniden kadroya alınacak.

GALATASARAY HABERİ - Roma'da Zalewski sürprizi!

Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 3 maçta 142 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERİ - Roma'da Zalewski sürprizi!

Polonyalı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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