Galatasaray'da Okan Buruk, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İki takım için de aynı dinlenme süresi, o yüzden yenilenme yaptık. Dün çok kısa taktik çalışma yaptık. En önemli şey moralli olmamız. Moralli olduğunuzda yenilenmeniz ve bir sonraki maça hazırlanmanız kolay oluyor. Oyuncuların bu maçı ne kadar ciddiye aldığını gördüm. Her maç bizim için önemli. Bu maçı yaşamamız lazım. Burada 3 puan ve 5'te 5 var. Derbiyi maç bittikten sonra düşüneceğiz."

"Berkan Kutlu'yu tercih ettik, bunun nedeni son maç oyuna girdikten sonra iyi oynaması. Formda bir oyuncumuz ve sol ayaklı bir oyuncuyu solda tercih etmek istedim. Sol ayaklı bir oyuncu ile hücuma gitmek bizim için daha iyi olacaktır."

"Erken gol atmak çok önemli, buna seviniyorum. Çünkü zaman geçirmeler olmuyor. İnşallah yine erken bir gol atarız."

"Derbi kazanmak camialar için çok önemli. Ancak o maç da 3 puan, bu maç da 3 puan. Rakibinize orada fark atma şansınız oluyor. Biz oraya 5'te 5 ile gitmek istiyoruz. Form durumumuzun nereye geldiğini, oynama isteğimizi ve açlığımızı gösterdik. Fabrika ayarlarımıza döneceğimizi söylemiştim. Bizim istediğimiz oyun bu, son maçtaki gibi oynamalıyız."