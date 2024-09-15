Zalewski'nin menajerlik şirketinden flaş açıklama! Galatasaray...

Roma ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve transferi için sarı-kırmızılı kulüple anlaştığı Zalewski'yi kadro dışı bıraktı.

De Rossi konuyla ilgili, "Kadro dışı kararının kalıcı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Sözleşmesiyle ilgili bir konu. Kulüp tarafından alınan ve birkaç gün önce bana iletilen bir karar. Eğer sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılırsa, yeniden kadroda olacaktır." ifadelerini kullandı.