Zalewski'nin menajerlik şirketinden flaş açıklama! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak istemiş ancak transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Polonyalı yıldızın menajerlik şirketi GP Soccer and Management, Zalewski ile ilgili flaş bir açıklama yayımladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Roma ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve transferi için sarı-kırmızılı kulüple anlaştığı Zalewski'yi kadro dışı bıraktı.
Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, yaptığı açıklamada Nicolas Zalewski'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
De Rossi konuyla ilgili, "Kadro dışı kararının kalıcı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Sözleşmesiyle ilgili bir konu. Kulüp tarafından alınan ve birkaç gün önce bana iletilen bir karar. Eğer sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılırsa, yeniden kadroda olacaktır." ifadelerini kullandı.
Zalewski konusunda kararın kendisine ait olmadığını söyleyen Daniele De Rossi, "Onunla ilgili tercihimi yapmıştım. Mayıs ayında ayrılabilecek bir oyuncu olduğunu söyledim çünkü istediğimi görmemiştim ama sezon öncesinde farklı şeyler gösterdi ve takım için önemli bir oyuncu olarak gördüm." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Nicola Zalewski'nin menajerlik şirketi GP Soccer and Management'tan 22 yaşındaki futbolcunun transfer sürecine ilişkin bir açıklama geldi.
"ZALEWSKI GALATASARAY'A MİNNETTAR"
Yapılan açıklamada "Zalewski, Galatasaray'ın teklifini reddetmeye karar verdi ve yeni teklifler gelmesine rağmen kararında ısrar etti. Bu nedenle oyuncu, Galatasaray'ın gösterdiği ilgi ve son ana kadar sarf ettiği çaba nedeniyle son derece minnettar." ifadeleri kullanıldı.
Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 3 maçta 142 dakika süre aldı.
Polonyalı yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Zalewski'nin Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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