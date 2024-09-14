Yeni transfer Roland Sallai, Galatasaray tarihine geçti!

Galatasaray'da 27 yaşındaki Macar futbolcu Roland Sallai'nin transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 207'ye yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, Danimarka'nın Kopenhag takımından 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert, İngiltere'nin Norwich City takımından Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, Fransa'nın Monaco takımından Ismail Jakobs ve İtalya'nın Napoli takımından Victor Osimhen'i renklerine bağladı.

Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı, Roland Sallai'yle 207'ye çıktı.

KULÜP TARİHİNDEKİ İLK MACAR FUTBOLCU OLDU

Roland Sallai, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Macar futbolcu oldu.

Daha önce 52 farklı ülkeden 206 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil eden "Cimbom", Roland Sallai'yi Almanya ekibi Freiburg'dan kadrosuna katarak ilk defa Macar bir futbolcuyu transfer etti.

FREIBURG'DA GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Roland Sallai, Bundesliga ekibi Freiburg ile geçen sezon 37 maça çıktı.

Macar kanat oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Freiburg ile çıktığı 37 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 25 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski Romanya 15 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan Fransa 10 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele Almanya 9 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn Hollanda 7 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt Arjantin 7 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi Kolombiya 7 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez Portekiz 6 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira Nijerya 6 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen İsviçre 6 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic Fildişi Sahili 6 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier Belçika 5 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi İspanya 5 Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi İsveç 4 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz Uruguay 4 Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira Demokratik Kongo Cumhuriyeti 4 Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu Senegal 4 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs Norveç 3 Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö Fas 3 Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech Danimarka 3 Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo Cezayir 2 Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli ABD 2 Brad Friedel, DeAndre Yedlin İtalya 2 Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo Sırbistan 1 Sasa Ilic İran 1 Naser Sadeghi Surinam 1 Ulrich Watson Litvanya 1 Gintaras Stauce Zimbabve 1 Norman Mapeza Galler 1 Dean Saunders İsrail 1 Haim Revivo Kuzey Makedonya 1 Goran Pandev Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou Gabon 1 Mario Lemina Mısır 1 Mustafa Muhammed Şili 1 Erick Pulgar Avusturya 1 Yusuf Demir Kosova 1 Milot Rashica Kanada 1 Samuel Adekugbe Macaristan 1 Roland Sallai

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.