  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanat bombası! Zalewski'nin alternatifi hazır

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala harekete geçen yönetim sol kanat takviyesi yapmak istiyor. Nicolo Zalewski için pazarlıklarını sürdüren yönetim yıldız ismin alternatifini İngiltere'de buldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 13:00
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanat bombası! Zalewski'nin alternatifi hazır

Milli aranın ardından çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanat bombası! Zalewski'nin alternatifi hazır

Ligde galibiyet serisini sürdürmek isteyen Cimbom'da diğer yandan transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanat bombası! Zalewski'nin alternatifi hazır

Türkiye'de transfer tahtası 13 Eylül Cuma gecesi kapanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanat bombası! Zalewski'nin alternatifi hazır

Sol kanat ve orta saha takviyesi ile yaz transfer dönemini kapatmak isteyen sarı kırmızılılar Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski'nin transferi için pazarlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanat bombası! Zalewski'nin alternatifi hazır

İtalya'da bulunan sarı kırmızılı yöneticiler Polonyalı yıldızın alternatifini hazır tutmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanat bombası! Zalewski'nin alternatifi hazır

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Nicola Zalewski ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray yıldız oyuncunun alternatif olarak Fode Ballo Toure'yi düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanat bombası! Zalewski'nin alternatifi hazır

Milan'da bonservisi bulunan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçirmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanat bombası! Zalewski'nin alternatifi hazır

Senegalli oyuncu Fulham'da 8 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanat bombası! Zalewski'nin alternatifi hazır

Piyasa değeri 3 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kontratı 2025 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim maçı yayın bilgileri Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim maçı yayın bilgileri 12:51
Al Nassr - Al Ahli maçı yayın bilgileri Al Nassr - Al Ahli maçı yayın bilgileri 11:43
Ankaragücü Dortmund'un sol bekini kadrosuna kattı! Ankaragücü Dortmund'un sol bekini kadrosuna kattı! 11:39
Trabzonspor - Beşiktaş maçı için seyirci kararı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı için seyirci kararı! 11:24
Kartal'dan kaleye takviye! Kartal'dan kaleye takviye! 11:16
Boluspor - Pendikspor maçı yayın bilgileri Boluspor - Pendikspor maçı yayın bilgileri 11:14
Daha Eski
Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçı yayın bilgileri Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçı yayın bilgileri 10:43
G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! 10:39
23 Elazığ FK - 12 Bingölspor maçı yayın bilgileri 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor maçı yayın bilgileri 10:21
Djiku Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? Djiku Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? 10:02
Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer şoku! Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer şoku! 09:40
G.Saray'dan transferde son dakika sürprizi! G.Saray'dan transferde son dakika sürprizi! 09:37