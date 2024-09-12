TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol kanat bombası! Zalewski'nin alternatifi hazır
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala harekete geçen yönetim sol kanat takviyesi yapmak istiyor. Nicolo Zalewski için pazarlıklarını sürdüren yönetim yıldız ismin alternatifini İngiltere'de buldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sol kanat ve orta saha takviyesi ile yaz transfer dönemini kapatmak isteyen sarı kırmızılılar Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski'nin transferi için pazarlıklarını sürdürüyor.
İtalya'da bulunan sarı kırmızılı yöneticiler Polonyalı yıldızın alternatifini hazır tutmak için kolları sıvadı.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Nicola Zalewski ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray yıldız oyuncunun alternatif olarak Fode Ballo Toure'yi düşünüyor.
Milan'da bonservisi bulunan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçirmişti.
Senegalli oyuncu Fulham'da 8 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 3 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kontratı 2025 yılına kadar devam ediyor.
Fode Ballo Toure, sol bek ve sol kanatta görev yapabiliyor.
DİĞER