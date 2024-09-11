TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Bütün bu ayrılıkların üstüne, dış basında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu ara transfer döneminde takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isim...

Uruguaylı yıldızın önceden yaptığı açıklamalar ise bu haberin gerçekleşme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. İşte oyuncunun ifadelerinden bazıları...