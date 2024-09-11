TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu
Son şampiyon Galatasaray'da transfer operasyonlarıyla birlikte kadro güçlendirme çalışmaları devam ederken ayrılan sürpriz isimler oldu. Dış basında duyurulan habere göre bu oyuncuların arasına ara transfer döneminde bir yenisi daha eklenecek. İşte o isim ve gideceği kulüp... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 19:18 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 19:18
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Nijeryalı yıldız, güncel olarak 100 milyon Euro'luk değeriyle dünyanın en değerli hücum oyuncuları arasında yer almakta.
Ardından Senegalli sol bek İsmail Jakobs'u da kadrosuna katan Cimbom'da gerçekleşen ayrılıklar ise şu şekildeydi...
WILFRIED ZAHA
Fildişili oyuncu, Premier Lig görüşmelerinden sonuç alınamayınca satın alma opsiyonuyla birlikte Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralanmıştı.
Derrick Köhn
Alman uyruklu 25 yaşındaki sol bek oyuncusu, yine bir Alman ekibi olan Werder Bremen'e kiralık olarak gönderilmişti.
LEO DUBOIS
Fransız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmenin feshinin ardından Eyüpspor, oyuncuyu renklerine bağladığını duyurmuştu.
KEREM AKTÜRKOĞLU
Galatasaray'da yaşanan son ayrılık en sarsıcısı olmuştu ve Portekiz ekibi Benfica, oyuncuyu sürpriz bir hamleyle Milli Takım kampından kaçırıp kadrosuna dahil etmişti.
Bütün bu ayrılıkların üstüne, dış basında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu ara transfer döneminde takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isim...
Top Mercato'da "Lucas Torreira, Boca'nın yeni takviyesi" başlığıyla yer alan haberde, oyuncunun senenin başında sarı kırmızılı ekipten ayrılması öngörülüyor.
Uruguaylı yıldızın önceden yaptığı açıklamalar ise bu haberin gerçekleşme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. İşte oyuncunun ifadelerinden bazıları...
"Galatasaray, benim Avrupa'da oynadığım son kulüp olacak. Yaşlanıyorum ve eve dönme vaktim geliyor."
Ayrıca ESPN'de paylaşılan özel habere göre yıldız oyuncu, "Boca'da oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum, Román'la çok fazla iletişim halindeyim..."
"...Bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım, evde olmayı, aileme yakın olabilmeyi özlüyorum" ifadelerinde bulunmuştu.
Top Mercato'da yer alan haberde ise oyuncu için Boca Juniors'ın tüm kaynaklarını seferber etmeye hazırlandığı duyuruldu.
Belirtilene göre Arjantin ekibi, önümüzdeki ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacak ve Torreira'yı almadan gitmemek için elinden gelen her şeyi yapacak.
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının yazında bitecek olan oyuncunun muhtemel erken ayrılığı, taraftarlar ve yönetim tarafından yakından takip ediliyor.
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