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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Son şampiyon Galatasaray'da transfer operasyonlarıyla birlikte kadro güçlendirme çalışmaları devam ederken ayrılan sürpriz isimler oldu. Dış basında duyurulan habere göre bu oyuncuların arasına ara transfer döneminde bir yenisi daha eklenecek. İşte o isim ve gideceği kulüp... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 19:18 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 19:18
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine günler kala taraftarlarına müjdeledikleri isimler ile uzun bir süredir gündemdeydi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Bu sezon Süper Lig'deki "son şampiyon" ünvanını koruyarak armalarına 5. yıldızı eklemek isteyen Okan Buruk, bu bağlamda bir dünya yıldızını renklerine bağlamayı başardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Napoli'nin yetenekli oyuncusu Victor Osimhen ile anlaşan sarı kırmızılılar, oyuncunun gelişini büyük bir coşkuyla kutladılar.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Nijeryalı yıldız, güncel olarak 100 milyon Euro'luk değeriyle dünyanın en değerli hücum oyuncuları arasında yer almakta.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Ardından Senegalli sol bek İsmail Jakobs'u da kadrosuna katan Cimbom'da gerçekleşen ayrılıklar ise şu şekildeydi...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

WILFRIED ZAHA

Fildişili oyuncu, Premier Lig görüşmelerinden sonuç alınamayınca satın alma opsiyonuyla birlikte Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Derrick Köhn

Alman uyruklu 25 yaşındaki sol bek oyuncusu, yine bir Alman ekibi olan Werder Bremen'e kiralık olarak gönderilmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

LEO DUBOIS

Fransız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmenin feshinin ardından Eyüpspor, oyuncuyu renklerine bağladığını duyurmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

KEREM AKTÜRKOĞLU

Galatasaray'da yaşanan son ayrılık en sarsıcısı olmuştu ve Portekiz ekibi Benfica, oyuncuyu sürpriz bir hamleyle Milli Takım kampından kaçırıp kadrosuna dahil etmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Bütün bu ayrılıkların üstüne, dış basında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu ara transfer döneminde takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isim...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Top Mercato'da "Lucas Torreira, Boca'nın yeni takviyesi" başlığıyla yer alan haberde, oyuncunun senenin başında sarı kırmızılı ekipten ayrılması öngörülüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Uruguaylı yıldızın önceden yaptığı açıklamalar ise bu haberin gerçekleşme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. İşte oyuncunun ifadelerinden bazıları...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

"Galatasaray, benim Avrupa'da oynadığım son kulüp olacak. Yaşlanıyorum ve eve dönme vaktim geliyor."

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Ayrıca ESPN'de paylaşılan özel habere göre yıldız oyuncu, "Boca'da oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum, Román'la çok fazla iletişim halindeyim..."

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

"...Bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım, evde olmayı, aileme yakın olabilmeyi özlüyorum" ifadelerinde bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Top Mercato'da yer alan haberde ise oyuncu için Boca Juniors'ın tüm kaynaklarını seferber etmeye hazırlandığı duyuruldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Belirtilene göre Arjantin ekibi, önümüzdeki ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacak ve Torreira'yı almadan gitmemek için elinden gelen her şeyi yapacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ocak ayında yolcu

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının yazında bitecek olan oyuncunun muhtemel erken ayrılığı, taraftarlar ve yönetim tarafından yakından takip ediliyor.

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