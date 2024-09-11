Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüp, Alexandru Cicaldau'nun Romanya ekibi Craiova'ya transfer olduğunu açıklamıştı. Rumen oyuncunun bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte kasaya girecek rakam... | GALATASARAY HABERLERİ
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Romanya'nın Universitatea Craiova kulübüne giden Alexandru Cicaldau'nun bonservisi belli oldu.
Gazeta Sporturilor'un haberine göre, Rumen ekibi, 27 yaşındaki orta saha için toplamda 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bu rakamın 300 bin Euro'su ise Galatasaray'ın Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin euro'luk son transfer taksidi olarak düşülecek.
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