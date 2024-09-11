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Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüp, Alexandru Cicaldau'nun Romanya ekibi Craiova'ya transfer olduğunu açıklamıştı. Rumen oyuncunun bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte kasaya girecek rakam... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 15:05
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Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Milli aranın ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar son olarak Cicaldau'nun ayrılığını duyurmuştu.

Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun Romanya ekibi Craiova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Romanya'nın Universitatea Craiova kulübüne giden Alexandru Cicaldau'nun bonservisi belli oldu.

Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Gazeta Sporturilor'un haberine göre, Rumen ekibi, 27 yaşındaki orta saha için toplamda 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Bu rakamın 300 bin Euro'su ise Galatasaray'ın Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin euro'luk son transfer taksidi olarak düşülecek.

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