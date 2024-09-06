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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isme yeni talip! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni sezon planları arasında yer almayan o isim için birçok teklif geliyordu. Tecrübeli isme Süper Lig'den bir takım daha talip oldu. İşte o oyuncu ve detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 10:48
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isme yeni talip! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isme yeni talip! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isme yeni talip! İşte yeni adresi

Son olarak yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan o isme Süper Lig'den bir takım daha talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isme yeni talip! İşte yeni adresi

İŞTE O İSİM!

Aslan'ın planları arasında yer almayan Taylan Antalyalı için birçok teklif geliyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isme yeni talip! İşte yeni adresi

Tecrübeli orta sahanın son talibi Bodrumspor oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isme yeni talip! İşte yeni adresi

Yeşil-beyazlı ekibin önerisine sıcak bakan 29 yaşındaki orta sahanın kiralık gitmesi bekleniyor.

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