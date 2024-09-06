TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isme yeni talip! İşte yeni adresi
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni sezon planları arasında yer almayan o isim için birçok teklif geliyordu. Tecrübeli isme Süper Lig'den bir takım daha talip oldu. İşte o oyuncu ve detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
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İŞTE O İSİM!
Aslan'ın planları arasında yer almayan Taylan Antalyalı için birçok teklif geliyordu.
Tecrübeli orta sahanın son talibi Bodrumspor oldu.
Yeşil-beyazlı ekibin önerisine sıcak bakan 29 yaşındaki orta sahanın kiralık gitmesi bekleniyor.
Taylan'ın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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