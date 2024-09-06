GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'in sözleşme detayları hakkında flaş iddia!

İtalyan basını Osimhen'in Galatasaray'dan alacağı maaş ve Napoli'deki yeni sözleşmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Corriere dello Sport, Sarı-Kırmızılıların Osimhen'in maaşının tamamı olan 11 milyon Euro'yu karşılayacağını duyurdu.