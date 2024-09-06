GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'in sözleşme detayları hakkında flaş iddia!
Galatasaray, Victor Osimhen hamlesiyle yaz transfer döneminde büyük ses getirdi. Nijeryalı golcünün Türkiye'ye gelmesi Avrupa'da geniş yankı uyandırırken İtalyan basını yıldız oyuncunun Galatasaray'dan alacağı maaş ve Napoli'deki yeni sözleşmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
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İtalyan basını Osimhen'in Galatasaray'dan alacağı maaş ve Napoli'deki yeni sözleşmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Corriere dello Sport, Sarı-Kırmızılıların Osimhen'in maaşının tamamı olan 11 milyon Euro'yu karşılayacağını duyurdu.
Napoli'deki sözleşmesi hakkında ise, serbest kalma bedelinin Ocak 2025'ten itibaren 130'dan 75 milyon euroya düşeceği ve söz konusu maddenin İtalyan ekipleri hariç dünyadaki tüm kulüpler için geçerli olacağı belirtildi.
Yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2026'da sona ereceği ancak oyuncunun gelecek yaza kadar satılmaması halinde Napoli'nin kontratı tek taraflı olarak 2027'ye kadar yenileyebileceği aktarıldı.
Napoli kariyerinde 132 maça çıkan Victor Osimhen, 76 kez fileleri havalandırdı.
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