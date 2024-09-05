TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Çizme basını, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcünün transferi için Serie A ekibiyle görüştüğünü duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'da Victor Osimhen hamlesi sonrası orta saha ve kanat takviyeleri yapılması beklenirken, sarı-kırmızılılardan şaşırtan bir hamle geldi.
LUCAS BELTRAN SÜRPRİZİ
İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Fiorentina forması giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran'ı istediğini yazdı.
La Repubblica kaynaklı haberde, Galatasaray'ın Beltran transferi için Fiorentina yönetimiyle salı günü bir görüşme gerçekleştirdiği yazıldı.
Fiorentina'nın ise Arjantinli golcüyü satmayı düşünmediği ve Galatasaray'ın teklifini reddettiği aktarıldı.
Lucas Beltran, bu sezon Fiorentina formasıyla 3 maça çıktı.
Arjantinli golcü, gol ve asist katkısı üretemedi.
Beltran'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.
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