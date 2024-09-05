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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Çizme basını, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcünün transferi için Serie A ekibiyle görüştüğünü duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 19:12
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

Geride bıraktığımız sezonlara göre durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, dünya çapında gündem olan bir takviyeye imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

Galatasaray'da Victor Osimhen hamlesi sonrası orta saha ve kanat takviyeleri yapılması beklenirken, sarı-kırmızılılardan şaşırtan bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

LUCAS BELTRAN SÜRPRİZİ

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Fiorentina forması giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran'ı istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

La Repubblica kaynaklı haberde, Galatasaray'ın Beltran transferi için Fiorentina yönetimiyle salı günü bir görüşme gerçekleştirdiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

Fiorentina'nın ise Arjantinli golcüyü satmayı düşünmediği ve Galatasaray'ın teklifini reddettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

Lucas Beltran, bu sezon Fiorentina formasıyla 3 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

Arjantinli golcü, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

Beltran'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen sonrası şaşırtan hamle! Bir golcü daha...

23 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.

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