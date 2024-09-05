GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan milli yıldıza veto! Teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olan o isim hakkında teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi, yıldız ismin transferi veto edildi. İşte o oyuncu ve detaylar...(GS spor haberi)
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Ancak transfere dair sıcak bir gelişme yaşandı.
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, yıldız ismin olası transferi teknik heyet tarafından veto edildi.
OLYMPIAKOS OLMADI
Yusuf'un ilk tercihinin yurt dışında kalmak olduğu ve Olympiakos ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.
Ancak Olympiakos'un Sergio Oliveira transferi sonrası bu ihtimalin ortadan kalktığı kaydedildi.
OKAN BURUK İSTEMİYOR
Öte yandan bu gelişme üzerine Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a transfer olmak istediği ancak teknik heyetin olumsuz fikrinin değişmediği kaydedildi.
Yusuf Yazıcı'nın adı daha önce Manchester United, Nice, Olympiakos, Lyon, ve Real Betis gibi ekiplerle de anılmıştı.
Yusuf Yazıcı, son kulübü Lille'de 135 maçta 29 gol, 15 asistlik performans ortaya koymuştu.
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