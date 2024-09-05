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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan milli yıldıza veto! Teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olan o isim hakkında teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi, yıldız ismin transferi veto edildi. İşte o oyuncu ve detaylar...(GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 16:22
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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan milli yıldıza veto! Teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan milli yıldıza veto! Teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi

Yönetim transfer döneminin son gününe kadar takviye yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan milli yıldıza veto! Teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi

Bu doğrultuda bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sarı kırmızılıların transfer gündemine gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan milli yıldıza veto! Teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi

Ancak transfere dair sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan milli yıldıza veto! Teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, yıldız ismin olası transferi teknik heyet tarafından veto edildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan milli yıldıza veto! Teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi

OLYMPIAKOS OLMADI

Yusuf'un ilk tercihinin yurt dışında kalmak olduğu ve Olympiakos ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan milli yıldıza veto! Teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi

Ancak Olympiakos'un Sergio Oliveira transferi sonrası bu ihtimalin ortadan kalktığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan milli yıldıza veto! Teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Öte yandan bu gelişme üzerine Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a transfer olmak istediği ancak teknik heyetin olumsuz fikrinin değişmediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan milli yıldıza veto! Teknik heyetin olumsuz fikri değişmedi

Yusuf Yazıcı'nın adı daha önce Manchester United, Nice, Olympiakos, Lyon, ve Real Betis gibi ekiplerle de anılmıştı.

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