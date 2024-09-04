TRANSFER Galatasaray'da flaş Rabiot gelişmesi! Astronomik teklif yapıldı
UEFA'ya kadro bildirmek için son bir günü kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Victor Osimhen transferiyle birlikte büyük ses getiren sarı kırmızılılar orta saha için Adrien Rabiot'u gözüne kestirmişti. Fransız oyuncuya beklenmedik teklif yapıldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdüren Cimbom'a kötü haber geldi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, oyuncunun ekonomik hırsları nedeniyle transferden vazgeçti.
Ayrıca Suudi Arabistan temsilcisinin Fransız orta sahaya yıllık 20 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.
İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona eren oyuncunun bonserivisi elinde bulunuyor.
Fransız orta saha geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 35 maçta 5 gol kaydetti.
Yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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