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TRANSFER Galatasaray'da flaş Rabiot gelişmesi! Astronomik teklif yapıldı

UEFA'ya kadro bildirmek için son bir günü kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Victor Osimhen transferiyle birlikte büyük ses getiren sarı kırmızılılar orta saha için Adrien Rabiot'u gözüne kestirmişti. Fransız oyuncuya beklenmedik teklif yapıldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 15:14
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TRANSFER Galatasaray'da flaş Rabiot gelişmesi! Astronomik teklif yapıldı

UEFA'ya kadro bildirmek için son bir günü kalan Galatasaray transfer için saatleri saymaya başladı.

TRANSFER Galatasaray'da flaş Rabiot gelişmesi! Astronomik teklif yapıldı

Victor Osimhem transferiyle büyük ses getiren sarı kırmızılılar Nijeryalı golcüyü 1 yıllığına kiraladı.

TRANSFER Galatasaray'da flaş Rabiot gelişmesi! Astronomik teklif yapıldı

Osimhen'den sonra gözünü orta saha transferine çeviren Galatasaray'da flaş Adrien Rabiot gelişmesi yaşanıyor.

TRANSFER Galatasaray'da flaş Rabiot gelişmesi! Astronomik teklif yapıldı

Oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdüren Cimbom'a kötü haber geldi.

TRANSFER Galatasaray'da flaş Rabiot gelişmesi! Astronomik teklif yapıldı

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, oyuncunun ekonomik hırsları nedeniyle transferden vazgeçti.

TRANSFER Galatasaray'da flaş Rabiot gelişmesi! Astronomik teklif yapıldı

Ayrıca Suudi Arabistan temsilcisinin Fransız orta sahaya yıllık 20 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.

TRANSFER Galatasaray'da flaş Rabiot gelişmesi! Astronomik teklif yapıldı

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona eren oyuncunun bonserivisi elinde bulunuyor.

TRANSFER Galatasaray'da flaş Rabiot gelişmesi! Astronomik teklif yapıldı

Fransız orta saha geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 35 maçta 5 gol kaydetti.

TRANSFER Galatasaray'da flaş Rabiot gelişmesi! Astronomik teklif yapıldı

Yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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