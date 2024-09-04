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Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha

Transferde gaza basan Galatasaray'ın UEFA'ya kadro bildirmek için son bir günü kaldı. Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar PSG'nin yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 12:46
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Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha

UEFA'ya kadro bildirecek Galatasaray yeni hedeflere kilitlendi.

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha

Bu gece saat 01.00'de Avrupa Ligi kadrosunu bildirecek sarı kırmızılılar, birkaç takviye daha yapmak istiyor.

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha

Napoli'den Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayan Galatasaray Avrupa'da büyük ses getirdi.

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha

Nijeryalı golcüden sonra flaş bir hamle daha yapmak isteyen Galatasaray rotasını orta saha bölgesine çevirdi.

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha

Transfer görüşmeleri için yurt dışında olan yönetim Fabian Ruiz'e kancayı taktı.

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha

PSG forması giyen İspanyol orta saha listede yer alıyor.

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha

28 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri 35 milyon euro.

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha

Yüksek maliyeti olan Ruiz'in 2027'ye kadar sözleşmesi var.

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha

Sarı kırmızılılar, Ruiz için kiralama formülü üzerinde duruyor.

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