Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha
Transferde gaza basan Galatasaray'ın UEFA'ya kadro bildirmek için son bir günü kaldı. Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar PSG'nin yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar...
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Nijeryalı golcüden sonra flaş bir hamle daha yapmak isteyen Galatasaray rotasını orta saha bölgesine çevirdi.
Transfer görüşmeleri için yurt dışında olan yönetim Fabian Ruiz'e kancayı taktı.
PSG forması giyen İspanyol orta saha listede yer alıyor.
28 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri 35 milyon euro.
Yüksek maliyeti olan Ruiz'in 2027'ye kadar sözleşmesi var.
Sarı kırmızılılar, Ruiz için kiralama formülü üzerinde duruyor.
Fabian Ruiz PGS formasıyla toplamda 74 maça çıkarken 6 gol kaydetti.
İspanyol orta saha EURO 2024'te göstediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
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