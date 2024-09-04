Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."

Galatasaray flaş bir transfer hamlesiyle Napoli'den Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı. Nijeryalı yıldızın gelmesiyle birlikte sarı kırmızılılar çift forvete dönülecek mi? Tartışmaları da beraberinde geldi. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk oyun sistemi ve yeni transfer hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 11:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bütün dünyada geniş yankı uyandıran Osimhen'in transfer sürecini ve Kerem Aktürkoğlu'nun sürpriz ayrılığını değerlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılıların teknik patronu, Nijeryalı golcüyle görüntülü konuştu ve işi bitirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."

Menajer George Gardi'den Osimhen için gelen telefonu doğrulayan Buruk, "Benim bir tarzım var. Futbolcuyla telefonda görüntülü konuşmak gibi...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."

Osimhen'le konuştum ve ikna oldu. Galatasaray'a gelmeyi çok heyecan verici buldu. Zaten aklımda da çift forvete dönme fikri vardı. Böyle bir fırsat kaçmazdı" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."

Sarı-kırmızılı teknik adam, bu transferle birlikte forvette kaliteli alternatiflere sahip olarak elini rahatlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."

Cimbom'un hocası, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesiyle ilgili olarak ise "Benim için sürpriz oldu. Aslında istemiyordum ama Kerem, 'Benim için hayatımın fırsatı ve bunu değerlendirmek istiyorum' dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."

Oyuncu gitmeyi kafasına koymuşsa dur diyemezsin. Böyle bir durumda kafası belki hep orada olacaktı. Kerem'e başarılar diledim ve izin verdim" diye konuştu. İtalya'da kalan Buruk transferde bizzat yer alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."

"MERTENS İLE KONUŞTUM"

İstanbul'a dün saat 03.20'de özel uçakla gelen Victor Osimhen, çok sayıda Galatasaray taraftarının karşılamasıyla kendinden geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."

Onlarla birlikte tezahürata katılan Nijeryalı golcü, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi. Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Bana çok yardımcı oldu. Buraya gelmeden önce onunla da konuştum. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Ferdi ayrılığa dayanamadı! F.Bahçe'yi aradı ve...
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!
DİĞER
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin Nuri Alço'ya sitem etti! “Yardım ediyor görünüp prim kasıyor”
Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP'li İBB'den 'dostlar alışverişte görsün' tadında algı çalışması
G.Saray'da ayrılık! İşte sözleşme detayları
Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Aklıma çift forvet... Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Aklıma çift forvet... 11:27
Ferdi ayrılığa dayanamadı! F.Bahçe'yi aradı ve... Ferdi ayrılığa dayanamadı! F.Bahçe'yi aradı ve... 11:23
G.Saray'da ayrılık! İşte sözleşme detayları G.Saray'da ayrılık! İşte sözleşme detayları 11:03
Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda? 11:02
Azerbaycan - İsveç maçı hangi kanalda? Azerbaycan - İsveç maçı hangi kanalda? 10:56
Beşiktaş'a Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular Beşiktaş'a Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular 10:51
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor F.Bahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor 10:37
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! 09:58
Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi 09:56
F.Bahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif F.Bahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif 09:30
Bugün kimin maçı var? 4 Eylül Çarşamba Bugün kimin maçı var? 4 Eylül Çarşamba 08:01
G.Saray'da Adrien Rabiot hareketliliği! G.Saray'da Adrien Rabiot hareketliliği! 23:21