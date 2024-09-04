GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."

Osimhen'le konuştum ve ikna oldu. Galatasaray'a gelmeyi çok heyecan verici buldu. Zaten aklımda da çift forvete dönme fikri vardı. Böyle bir fırsat kaçmazdı" dedi.

Cimbom'un hocası, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesiyle ilgili olarak ise "Benim için sürpriz oldu. Aslında istemiyordum ama Kerem, 'Benim için hayatımın fırsatı ve bunu değerlendirmek istiyorum' dedi.