GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! "Aklımda çift forvet..."
Galatasaray flaş bir transfer hamlesiyle Napoli'den Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı. Nijeryalı yıldızın gelmesiyle birlikte sarı kırmızılılar çift forvete dönülecek mi? Tartışmaları da beraberinde geldi. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk oyun sistemi ve yeni transfer hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Osimhen'le konuştum ve ikna oldu. Galatasaray'a gelmeyi çok heyecan verici buldu. Zaten aklımda da çift forvete dönme fikri vardı. Böyle bir fırsat kaçmazdı" dedi.
Sarı-kırmızılı teknik adam, bu transferle birlikte forvette kaliteli alternatiflere sahip olarak elini rahatlattı.
Cimbom'un hocası, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesiyle ilgili olarak ise "Benim için sürpriz oldu. Aslında istemiyordum ama Kerem, 'Benim için hayatımın fırsatı ve bunu değerlendirmek istiyorum' dedi.
Oyuncu gitmeyi kafasına koymuşsa dur diyemezsin. Böyle bir durumda kafası belki hep orada olacaktı. Kerem'e başarılar diledim ve izin verdim" diye konuştu. İtalya'da kalan Buruk transferde bizzat yer alacak.
"MERTENS İLE KONUŞTUM"
İstanbul'a dün saat 03.20'de özel uçakla gelen Victor Osimhen, çok sayıda Galatasaray taraftarının karşılamasıyla kendinden geçti.
Onlarla birlikte tezahürata katılan Nijeryalı golcü, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi. Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Bana çok yardımcı oldu. Buraya gelmeden önce onunla da konuştum. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
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