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GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na veda

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Benfica'ya transfer olan takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 15:54
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GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na veda

Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayan Galatasaray, milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya gönderdi.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Barış Alper Yılmaz, Portekiz ekibine transfer olan takım arkadaşına sosyal medya hesabından veda etti.

Barış Alper, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "İyi zamanda, kötü zamanda; sahada hiçbir zaman beraber mücadele etmeyi ve son ada kadar savaşmayı bırakmadık. Birlikte yaptıklarımızdan gurur duyuyorum ve yeni hikayende seninle gururlanmaya devam edeceğimi biliyorum. Yeni yolculuğunda başarılar kardeşim, yolun hep açık olsun.." ifadelerini kullandı.

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