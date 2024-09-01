TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!
Galatasaray, transfer döneminin son günlerini en hareketli geçiren takımlardan birisi. Sarı kırmızılılarda Wilfried Zaha ve Derrick Köhn ayrılıkları yaşanırken Okan Buruk'un bir yıldızın daha vedasını planlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS transfer haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 10:56 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 10:58
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Teknik direktör Okan Buruk, takımın Süper Lig'de en son karşı karşıya geldiği Konyaspor maçının ilk 11'ine göre bu maçta Sara, Dubois ve Nelsson yerine Metehan Baltacı, Jelert ve Kerem Demirbay'ı tercih etti.
Ayrıca Galatasaray'da Adana Demirspor maçının hemen öncesinde sözleşmesi feshedilen Leo Dubois'in ardından veda sırasının Sergio Oliveira'ya geldiği belirtildi.
2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2,75 milyon euro kazanan Portekizli oyuncunun gelen teklifleri geri çevirdiği biliniyordu.
Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmenin yollarını arıyor.
Portekizli orta saha oyuncusu, Galatasaray forması ile 58 maça çıktı ve 6 gol/7 asist katkısı sundu.
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