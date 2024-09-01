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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Galatasaray, transfer döneminin son günlerini en hareketli geçiren takımlardan birisi. Sarı kırmızılılarda Wilfried Zaha ve Derrick Köhn ayrılıkları yaşanırken Okan Buruk'un bir yıldızın daha vedasını planlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 10:56 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 10:58
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Galatasaray'da transfer döneminin son günlerinde operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Wilfried Zaha ve Derrick Köhn'ün ayrılığının ardından sarı kırmızılılarda sıradaki veda duyuruldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Trendyol Süper Lig'e 3 maçta 3 galibiyet alarak başlayan son şampiyon, Adana deplasmanında 5 - 1'lik skorla yeniden moral depoladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Galatasaray'ın golleri dakika 9'da Kerem Aktürkoğlu, dakika 18'de Semih Güler (kendi kalesine), dakika 31'de Barış Alper Yılmaz, dakika 38'de Mertens ve dakika 60'da Abdülkerim Bardakcı tarafından kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Teknik direktör Okan Buruk, takımın Süper Lig'de en son karşı karşıya geldiği Konyaspor maçının ilk 11'ine göre bu maçta Sara, Dubois ve Nelsson yerine Metehan Baltacı, Jelert ve Kerem Demirbay'ı tercih etti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Ayrıca Galatasaray'da Adana Demirspor maçının hemen öncesinde sözleşmesi feshedilen Leo Dubois'in ardından veda sırasının Sergio Oliveira'ya geldiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2,75 milyon euro kazanan Portekizli oyuncunun gelen teklifleri geri çevirdiği biliniyordu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmenin yollarını arıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Portekizli orta saha oyuncusu, Galatasaray forması ile 58 maça çıktı ve 6 gol/7 asist katkısı sundu.

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