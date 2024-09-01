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GALATASARAY HABERLERİ: Ziyech'ten tepki çeken hareket! Taraftarlar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Hakim Ziyech süreci dikkat çekmeye devam ediyor. Performansıyla vasatı aşamayn Ziyech'in son olarak adı Ajax ile anılıyordu. Faslı yıldızın bu gelişme sonrası yaptığı hareket ise taraftarın tepkisini çekti. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 11:29
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GALATASARAY HABERLERİ: Ziyech'ten tepki çeken hareket! Taraftar tepki gösterdi...

Galatasaray'ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ayrılığın eşiğinde.

GALATASARAY HABERLERİ: Ziyech'ten tepki çeken hareket! Taraftar tepki gösterdi...

Sarı-Kırmızılılarda son günlerde yaşanan ayrılık kervanına Ziyech'in de katılacağı öne sürülürken, Faslı yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Ziyech'ten tepki çeken hareket! Taraftar tepki gösterdi...

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlarının büyük kısmını kaldıran Ziyech, Galatasaray'la ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi bırakmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Ziyech'ten tepki çeken hareket! Taraftar tepki gösterdi...

Adana Demirspor maçında yedek soyunan ve süre alamayan Ziyech'in Galatasaray'la ilgili son paylaşımını da kaldırdığı görüldü.

GALATASARAY HABERLERİ: Ziyech'ten tepki çeken hareket! Taraftar tepki gösterdi...

Footmercato geçtiğimiz gün Faslı futbolcu için Ajax iddiası ortaya atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Ziyech'ten tepki çeken hareket! Taraftar tepki gösterdi...

Ziyech'in eski takımına dönmek istediği, Ajax'ın da deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmesi için Hollanda devinin satış yapması gerektiği vurgulanmıştı.

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