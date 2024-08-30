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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ederken o futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için Olympiakos kolları sıvadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 11:41
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında Young Boys'u konuk etti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...

Bu sonuçla Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...

Diğer yandan transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte hareketlilik sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...

Transfer döneminin son günlerine girilirken sarı-kırmızılı takımda flaş bir gelişme yaşandı. aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın Yunan basınından sdna.gr'den derlediği habere göre Olympiakos, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...

Söz konusu haberde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından artık sarı-kırmızılı takımda Ziyec'in bir seçenek olarak görülmediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...

Hakim Ziyech, Galatasaray formasıyla 27 resmi maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...

31 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...

Kariyerinde Chelsea, Ajax gibi takımların da formasını giyen Faslı futbolcu, 8 kez kupa sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...

Galatasaray ile 2025 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Hakim Ziyech'in piyasa değeri 9 milyon euro.

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