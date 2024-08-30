TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bir yıldıza daha Yunan kancası! Tete'den sonra...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ederken o futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için Olympiakos kolları sıvadı. İşte detaylar...
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Diğer yandan transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte hareketlilik sürüyor.
Transfer döneminin son günlerine girilirken sarı-kırmızılı takımda flaş bir gelişme yaşandı. aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın Yunan basınından sdna.gr'den derlediği habere göre Olympiakos, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile ilgileniyor.
Söz konusu haberde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından artık sarı-kırmızılı takımda Ziyec'in bir seçenek olarak görülmediği belirtildi.
Hakim Ziyech, Galatasaray formasıyla 27 resmi maçta görev aldı.
31 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Kariyerinde Chelsea, Ajax gibi takımların da formasını giyen Faslı futbolcu, 8 kez kupa sevinci yaşadı.
Galatasaray ile 2025 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Hakim Ziyech'in piyasa değeri 9 milyon euro.
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