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Ismail Jakobs kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri...

Sporseverler transferde gündeme oturan isimlerden birisi olan Ismail Jakobs hakkında araştırmalar yapıyorlar. Ismail Jakobs kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte düm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 09:33
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Ismail Jakobs kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri...

25 yaşındaki Senegalli sol bek Ismail Jakobs transferin gözde isimlerinden birisi haline geldi.

Futbolcunun kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Ismail Jakobs futbola Almanya'nın Bliesheim takımının alt yapısında başladı.

Ardından Köln altyapısının yolunu tuttu.

Köln'de 5 sezon forma terleten oyuncu 2021 yazında Fransız ekibi Monaco'ya transfer oldu.

Ana mevkisi sol bek olan oyuncu sol kanat ve orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

Ayrıca futbolcu Senegal Milli Futbol Takımı'nın formasını giyiyor.

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