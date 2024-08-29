Galatasaray'da Fernando Muslera'nın başı büyük dertte!

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ettiği mücadelede Fernando Muslera rakibine tekme attığı için kırmızı kart görmüştü. Son olarak Uruguaylı yıldıza ağır ceza yolda. İşte detaylar...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:06Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:31
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Bu karşılaşmada Fernando Muslera, rakibine tekme attığı için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Milliyet'in haberine göre; Young Boys karşısında rakibi Virginius'a tekme attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Muslera'nın cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak.
AĞIR CEZA ALABİLİR!
UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Uruguaylı file bekçisinin fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın, "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddesine göre yargılanacağı, bunun da 3 ile 5 maç arasında öngörüldüğü vurgulandı.
Bu durumda Uruguaylı file bekçisi Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı 8 maçın önemli bir bölümünde forma giyemeyebilir.