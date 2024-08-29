Galatasaray'da Fernando Muslera'nın başı büyük dertte!

Bu karşılaşmada Fernando Muslera, rakibine tekme attığı için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Milliyet'in haberine göre; Young Boys karşısında rakibi Virginius'a tekme attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Muslera'nın cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak.