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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın başı büyük dertte!

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ettiği mücadelede Fernando Muslera rakibine tekme attığı için kırmızı kart görmüştü. Son olarak Uruguaylı yıldıza ağır ceza yolda. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:06 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:31
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın başı büyük dertte!

Temsilcimiz Galatasaray 3-2'lik ilk mağlubiyetin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Young Boys'a 1-0'lık skorla kaybetti.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın başı büyük dertte!

Cimbom bu mücadele sonrası Devler Ligi'ne havlu atarken UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın başı büyük dertte!

Kritik maç zaman zaman flaş anlara sahne oldu.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın başı büyük dertte!

Bu karşılaşmada Fernando Muslera, rakibine tekme attığı için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın başı büyük dertte!

Milliyet'in haberine göre; Young Boys karşısında rakibi Virginius'a tekme attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Muslera'nın cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın başı büyük dertte!

AĞIR CEZA ALABİLİR!

UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Uruguaylı file bekçisinin fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın, "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddesine göre yargılanacağı, bunun da 3 ile 5 maç arasında öngörüldüğü vurgulandı.

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