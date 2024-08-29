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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ona hayran kaldı! İşte Cimbom'un sol bek adayı...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da transfer konusunda sol bek konusunda girişimler hızlandı. Sarı-kırmızılılarda özellikle Derrick Köhn'ün aksayan performansı nedeniyle bu bölge için çalışmalar yoğunlaştı. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:14 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:29
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ona hayran kaldı! İşte Cimbom'un sol bek adayı...

Milliyet'te yer alan habere göre 21 yaşındaki Cezayirli sol bek, Galatasaray'ın gündemine girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ona hayran kaldı! İşte Cimbom'un sol bek adayı...

Sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın Jaouen Hadjam'ı listesine eklediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ona hayran kaldı! İşte Cimbom'un sol bek adayı...

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Young Boys, Jaouen Hadjam'ı 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Nantes'tan 1.3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ona hayran kaldı! İşte Cimbom'un sol bek adayı...

21 yaşındaki sol bekin takımıyla 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. . 21 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ona hayran kaldı! İşte Cimbom'un sol bek adayı...

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla 18 maçta iki gol kaydeden Jaouen Hadjam, bu sezon ise 7 maçta 474 dakika sahada kaldı.

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