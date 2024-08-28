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Gözler Salih Özcan’da
Borussıa Dortmund'dan ayrılmak isteyen milli futbolcu Salih Özcan'ın ismi Galatasaray'la geçiyor. Alman basınında yer alan haberlerde, düzenli ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 26 yaşındaki orta sahanın, sarı kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ın Galatasaray'da başarılı olması da Salih Özcan için önemli bir referans oluşturdu.
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