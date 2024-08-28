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Galatasaray transfer haberi: Cimbom'a süper 10 numara! Transfer teklifi...

Galatasaray'da Young Boys maçının ardından Şampiyonlar Ligi defteri kapanırken özellikle 10 numarada yaşanan eksiklik bir kez daha ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu noktada gündemine Al Nassr forması giyen Otavio'yu aldı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:49
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Galatasaray transfer haberi: Cimbom'a süper 10 numara! Transfer teklifi...

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre, Galatasaray'ın Portekizli milli oyuncu Otávio'yu transfer etmek istediği belirtildi.

Galatasaray transfer haberi: Cimbom'a süper 10 numara! Transfer teklifi...

Haberde, Al-Nassr ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan orta saha oyuncusunun Galatasaray tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Galatasaray transfer haberi: Cimbom'a süper 10 numara! Transfer teklifi...

Al-Nassr, Otávio'yu geçtiğimiz yaz transfer döneminde Porto'dan 60 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

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