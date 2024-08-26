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Stoper aranıyor

Young Boys maçı öncesi defansta alarm. Abdükerim cezalı, Davinson'un ise sakatlığı hala geçmedi Okan Buruk, Nelsson-Kaan ikilisiyle çıkmayı düşünüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Stoper aranıyor

Galatasaray'da Young Boys maçı öncesinde savunmada kimin olacağı merak ediliyor. Abdülkerim Bardakcı ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle yok. Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ise henüz iyileşmedi. Okan Buruk'un 'Oynama ihtimali var' dediği Kolombiyalı'nın ağrıları devam ediyor. Young Boys karşısında olması beklenmeyen Davinson'un yerine ise en güçlü aday Kaan Ayhan.

KAAN BANKO

Geçtiğimiz maçta cezası nedeniyle kadroda olmayan Kaan, Okan Buruk'un ilk tercihi konumunda. Büyük bir değişim olmazsa savunma ikilisi Nelsson- Kaan'dan oluşacak. Hazırlık maçlarında şans verdiği Metehan'ı da düşünen Buruk, genç oyuncuyu kritik maçta sahaya sürmek istemiyor. Tecrübeli hoca, kadrosunda tutmak istediği genç stoperi, sezon içinde rotasyona almayı planlıyor.

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