Galatasaray'da büyük tehlike! Young Boys'u eleyemezse...
Galatasaray, 27 Ağustos Salı günü Young Boys'la evinde çok kritik bir sınava çıkacak. Cimbom, prestijin yanı sıra büyük bir kazanç için sahada olacak. Ancak sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın ayrıca değer sütunu ile kasasına koyacağı parayla birlikte garanti geliri yaklaşık 30 milyon euro'yu bulacak.
4'TE 1 ORANINDA DÜŞEBİLİR
Ayrıca galibiyet, beraberlik, sıralama, tur atlama ve ek bonuslar dahil edilince Galatasaray'ın kazancı katlanabilir.
Şampiyonlar Ligi'ne gidilmediği senaryoda ise hesaplar şaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 4,31 milyon euro katılım bedeli kazanacak sarı-kırmızılılar, değer sütunu gelirleri dahil edilirse yaklaşık 8-10 milyon euro kazanacak.
Ayrıca Avrupa Ligi'nde galibiyete 450 bin euro ve beraberliğe 150 bin euro verilecek.
Devler Ligi'ne kalınmadığı denklemde Galatasaray'ın garanti kazancı yaklaşık 4'te 1 oranında erime yaşayacak.
FORMATLAR DEĞİŞTİ
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin formatı değişti. Artık grup aşaması yerine lig formatı olacak.36 takımla oynanacak lig aşamasında her takım, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda 8 farklı takımla oynayacak.
Puan tablosunda ilk 8 sırada yer alacak takımlar son 16 turuna kalacak.
9-24 arası ise play-off oynayacak. Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, Avrupa Kupaları'na devam etmeyerek elenecek.
ŞAMPiYONLAR LiGi
SIRALAMA: UEFA son sırada yer alan ekibe 275 bin euro ödül verecek. İlk sıradaki takım ise 36x275 bin euro para ödülü kazanacak.
ÖRNEK: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım arasında 16. sırada yer alırsa 20 takımı geçtiği için 21x275 bin euro=5,7 milyon euro gelir elde edecek.
DEĞER SÜTUNU: Yayın havuzuna katkı veren ülkeler sıralanacak. Takımlar son 5 yılda katıldıkları kupa ve UEFA puanına göre sıralanıp ortalama alınacak. Son sıradaki 960 bin euro alacak. Diğerleri katlarını kazanacak. UEFA sıralamasına göre ise son takım 320 bin euro; diğerleri katlarını alacak.
UEFA AVRUPA LiGi
SIRALAMA: UEFA son sıradaki takıma 75 bin euro ödül verecek. İlk sıradaki takım ise 36x75 bin euro para ödülü kazanacak.
ÖRNEK: Galatasaray, Avrupa Ligi'ne katılıp 36 takım arasında 16. sırada yer alırsa 20 takımı geçtiği için 21x75 bin euro=1,57 milyon euro gelir elde edecek.
DEĞER SÜTUNU: Yayın havuzuna katkı veren ülkeler sıralanacak. Takımlar son 5 yılda katıldıkları kupa ve UEFA puanına göre sıralanıp ortalama alınacak. Son sıradaki 223 bin euro alacak. Diğerleri katlarını kazanacak. UEFA sıralamasına göre ise son takım 74 bin euro; diğerleri katlarını alacak.
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