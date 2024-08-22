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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...

Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılara, 31 yaşındaki futbolcunun transferine dair müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 18:10
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...

Galatasaray'da bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den yeni bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...

The Sun'da yer alan habere göre; Wolverhampton, 31 yaşındaki futbolcu için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...

NETO'NUN YERİNE ZAHA

Pedro Neto'yu 60 milyon Euro'ya Chelsea'ye gönderen İngiliz ekibinin, bu boşluğu Zaha ile doldurmak istediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...

Wolverhampton'ın kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...

G.SARAY'IN İSTEDİĞİ ÜCRET

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli futbolcunun bonservisine yaklaşık 11 milyon euro istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...

Öte yandan Wolves'in oyuncuyu bir yıllığına kiralamayı planladığı yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...

Wilfried Zaha'nın adı daha önce eski takımı Crystal Palace ve Leicester City ile de anılmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna kattığı Zaha, sarı kırmızlı formayı 43 kez giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...

Zaha bu karşılaşmalarda 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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