TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...
Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılara, 31 yaşındaki futbolcunun transferine dair müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Wolverhampton'ın kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.
G.SARAY'IN İSTEDİĞİ ÜCRET
Sarı kırmızılı takımın tecrübeli futbolcunun bonservisine yaklaşık 11 milyon euro istediği belirtildi.
Öte yandan Wolves'in oyuncuyu bir yıllığına kiralamayı planladığı yazıldı.
Wilfried Zaha'nın adı daha önce eski takımı Crystal Palace ve Leicester City ile de anılmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna kattığı Zaha, sarı kırmızlı formayı 43 kez giydi.
Zaha bu karşılaşmalarda 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
DİĞER