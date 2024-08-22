Spor yazarları Young Boys - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kerem Aktürkoğlu da ilk yarıda tel tel döküldü! Bu oyunculara ne oldu Allah aşkına! Torreira dışında yüreğini ortaya koyan oyuncu yoktu ilk yarıda. Galatasaray'ın savunması neden savaşmıyor, neden oyuncular arasında yardımlaşma yok! Young Boys, ilk yarıda 2 kez filelerimizi havalandırdı ama iki de çok net pozisyonu kaçırdı!