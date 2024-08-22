Spor yazarları Young Boys - Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak turu İstanbul'a bıraktı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Young Boys - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
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Dün Young Boys'un iki golünü atan Monteiro, ceza sahamızda cirit atarken; Abdülkerim Bardakcı çok ağır kaldı. Köhn zaten Galatasaray'da bek oynayacak kalitede bir oyuncu değil. Yeni transfer Jelert'e ne demeli? Bu adama Galatasaray nasıl 9 milyon Euro verdi? Fizik olarak, güç olarak yetersiz!
İsviçreli oyuncular, Jelert'in kanadını adeta otobana çevirdiler. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi Gabriel Sara ise maç boyunca sadece kaliteli uzun paslar attı. Bunun dışında ne adam geçebildi, ne de şut atabildi! Mertens'i de oyundan düşürdü Sara! Yazık Galatasaray'ın paralarına! Bu kadar büyük paralara böyle oyuncular almak için aylarca neden beklendi? Jelert de Gabriel Sara da bu görüntüleri ile 'sıradan' oyuncular gibi geldi bana! Umarım ben yanılırım! İlerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz kalitelerini...
Kerem Aktürkoğlu da ilk yarıda tel tel döküldü! Bu oyunculara ne oldu Allah aşkına! Torreira dışında yüreğini ortaya koyan oyuncu yoktu ilk yarıda. Galatasaray'ın savunması neden savaşmıyor, neden oyuncular arasında yardımlaşma yok! Young Boys, ilk yarıda 2 kez filelerimizi havalandırdı ama iki de çok net pozisyonu kaçırdı!
İrfan Saraloğlu ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Mertens'in yerine Ziyech, sakatlık geçiren Muslera'nın yerine de Günay oyuna dahil oldu. İkinci yarıya Ziyech'in pozisyonu ile başladık. Ama müsait durumda çok yavaş vurdu topa. Ziyech'in girişi ile biraz kıpırdanan Galatasaray, İcardi ile de pozisyona girdi. Colley'in şutunun direkten döndüğü pozisyonu Okan hoca, defalarca futbolcularına izletmeli.
Çünkü Colley'i beş Galatasaraylı oyuncu durduramadı. Young Boys, bu formsuz hali ile Galatasaray'dan çok daha iyi kondisyona sahip. Fizikli oyunculardan kurulu bir takım Young Boys. Çok da hızlı oynadılar. Young Boys, dün bize şunu gösterdi: Futbolda savaşmadan, koşmadan, yüreğini ortaya koymadan maçlar kazanılmıyor! Rakipte Camara muazzam bir mücadele ortaya koydu, zaman zaman da adeta bir kaleci gibi şutlarımızı çıkardı. 66'da Jelert'in yerine giren Batshuayi, oyuna girer girmez golünü attı. Ümitlerimizi yeşertti! Kalite böyle bir şey işte! Yıldız transferi yaparsan sana katkı verir! Tıpkı Batshuayi gibi...
Galatasaray taraftarı, yönetimden Batshuayi gibi kaliteli transferler bekledi hep! Galatasaray, Batshuayi farkıyla İsviçre'den turu geçebilecek bir skorla İstanbul'a döndü! Attığı 2 golle Galatasaray'ın tur ümitlerini İstanbul'a taşıdı Batshuayi! Skoru eşitlemişken, Abdülkerim'in eline çarpan topta VAR'a giden hakem Daniel Siebert, penaltı kararını verdi.
Sarı kartı olan Abdülkerim'e de kırmızıyı çıkardı! İsviçre'de 3-2 kaybettik ama bu Galatasaray, ilk maçtaki hataları tekrarlamazsa, Rams Park'ta turu geçer! 27 Ağustos Salı günü Rams Park'a bekliyoruz Young Boys! Gelin de taraftar görün, gelin de Aslan nasıl kükrüyor bir görün!
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Jelert basit oynamadı, seken topta Abdülkerim rakibini kovalayamadı, ağır kaldı, Köhn de yerini kaybetti, Monteiro'nun basit vuruşunda Muslera kurtarması gereken topun içeri aldı Galatasaray erken yediği gol sonrası hücum eden taraf görünse de Young Boys çok akıllı oynadı. Ayağa pasları başarıyla yaptılar. Yüksek topların hepsini kazandılar. Joung Boys'nun oyunun psikolojisini yönetme konusunda oluşturdukları tuzağa Galatasaray düştü. Galatasaray'ın baskılı olduğu anlarda sakatlık bahanesiyle oyunu soğuttular. Kalecileri üç kez oyunu durdurdu.
Alman hakem Siebert de İsviçre ekibinin tuzağına destek oldu. İsviçre ekibinin sert oyununa izin verdi. Galatasaraylı oyuncular, rakibin temaslı oyunundan yıldı ve çok pas hatası yapıp, çok top kaybettiler.
Bireysel anlamda Barış, kaleye vurması gereken yerde pas verdi ve gol pozisyonunu kaybetti. Mertens karşı karşıya sağ ayağının dışıyla vurmak yerine sol ayağının içiyle vurmayı denemedi ve golü kaçırdı. Galatasaray dağınık bir görüntü sergiledi.
Özellikle Abdülkerim, ciddi hatalar yaptı ve Monteiro'nun ikinci golünde yine rakibini kaçırdı. Galatasaray'ın elle tutulan tek pozisyonu, Torreira'nın kafa vuruşuydu. İsviçre ekibi Galatasaray'dan üstün değildi ama Galatasaraylı oyuncular sanki ilk kez birlikte oynuyormuş gibi uyum konusunda birbirlerinden kopuktu. Bu kopukluk hatalarla birleşti ve iki gol yemeğe maloldu.
Okan Hoca'nın ikinci yarı Ziyech ile Batshuayi'yi oyuna alması Galatasaray'ın üzerindeki ölü toprağını attı. O Batshuayi attığı iki muhteşem golle Galatasaray'ın geri dönüşüne imzasını attı. İlk yarı iki kez rakip atağını önleyen Kerem gecenin en çalışkanıydı. Abdülkerim'in neden olduğu şanssız penaltı ve gördüğü kırmızı kart, Galatasaray'ın İstanbul'daki turunu engellemez, çünkü Galatasaray taraftarı önünde futbolcular Şampiyonlar biletini alırlar.
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Galatasaray deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolu ile evinde seyirci desteği ile bu takımı eleyecektir.
Young Boys lu oyuncular skor avantajını yakaladıkları anda zamana oynuyorlar. Buna top toplayıcı çocuklarda dahil olunca 38'de Galatasaray taç atacak lakin top gelmeyince antrenör İrfan Saraloğlu kulübeden çıkıp topu verdi. Bu seviye maç yöneten bir hakemin buna önlem alması gerekirdi.
EURO 2024'te görev almasına rağmen orada başarısız maçlar yöneten Daniel Siebert bu maçta da kart uygulamalarında faul tespitlerinde acemilikler yaşadı güvensizdi ve yönetimi güven vermedi. Abdülkerim'e 22. dakikada gösterilen sarı kart anlamsız hatalı bir sarı karttı. Gösterdiği diğer sarı kartlar doğruydu.
82'de Abdülkerim topa hamle yaptığında ayağından seken top açık doğal konumda olmayan genişleyen sol kolunun eline gelince hakem tespit edemedi lakin VAR müdahalesi ile doğru penaltı kararı geldi. Sarı kart bulunan Abdülkerim'i ikinci sarıdan ihraç etti.
90+3'te Elia ile Sara mücadelesinde Young Boys penaltı bekledi hakemin devam kararı doğruydu.
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