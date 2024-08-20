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L’Equipe: Mendy 10 milyon euro

Fransızlar, Fırtına’nın orta sahasını G.Saray’a yazmaya devam ediyor. Fakat Mendy’nin bonservisi el yakıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
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L’Equipe: Mendy 10 milyon euro

Geçtiğimiz gün Foot Mercato, Galatasaray'ın Trabzonspor'dan Batista Mendy ile ilgilendiğini iddia etmişti. Bu kez Fransızlar'ın önemli yayın organı L'Equipe, haberi bir adım ileri taşıdı. Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'la görüştüğünü yazan Fransız gazetesi, Galatasaray'ın bu transfer için 10 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca Crystal Palace'ın da gündeminde olan 24 yaşındaki Fransız orta saha için görüşmelerin bulunduğu iddia edildi. Fakat iki kulüp yetkilileri de bu girişimleri doğrulamadı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mendy, geçtiğimiz sezon 5 milyon euro'ya Angers'tan transfer edilmişti. Bordo-mavililer, ciddi bir teklif gelmezse bırakmayı düşünmüyor.

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