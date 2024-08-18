GALATASARAY HABERLERİ - Muslera ve Torreira transfer için devrede! Arrascaeta...

"Bir endişemiz yok. Bu sene bir değişim var. Bu değişimin içinde federasyon başkanımız da bununla ilgili zaten yapılan hatalarla ilgili cezaların verileceğini söylüyor. Türk hakemlerine güveniyoruz. Onlar da rahat olsun, doğru kararlar versin, en iyisini yapsınlar. Bugünkü maçta da bence çağırması yanlıştı. Yani çok net bir şey olmadığı için yani VAR hakemin müdahalesi yanlıştı ama orası da farklı bir yer. VAR hakemi olmak da farklı bir şey. O yüzden yani hiç korkumuz yok, güveniyoruz."