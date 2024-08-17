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Yüzde 100 Aslan

Sarı-kırmızılılar, Hatay’ın ardından Konyaspor’u da 2-1’lik skorla geçerek zirveye çıktı. Okan Buruk’un 100. maçına çıktığı gecede Kerem ve Barış Alper galibiyeti getirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Yüzde 100 Aslan

Galatasaray geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor... Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u deviren sarı-kırmızılılar, Konyaspor deplasmanında da hata yapmadı. Okan Buruk'un Galatasaray'daki teknik adamlık serüveninde 100. maçına çıktığı gecede, 41'de Mauro İcardi'nin nefis asistinde Kerem Aktürkoğlu perdeyi açtı. Kısa süre sonra 45'te Oğulcan, duruma eşitlik getirdi. Devre bu şok golün ardından 1-1 sona erdi.

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İkinci yarıda ise sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı. 59'da harika bir bitirici vuruş yapan yıldız oyuncu, takımını bir kez daha öne geçirdi. 76. dakikada İcardi'nin golü ise VAR'dan döndü. Okan Buruk'un 100. maçında 77. galibiyetini yaşadığı mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar, 2'de 2 yaparak 6 puanla zirveye yerleşti. Cimbom'da gözler artık Şampiyonlar Ligi play-off maçına çevrildi. 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadelede hedef yine zafer olacak.

ICARDI&KEREM A.Ş.

Geçen hafta gol atan Icardi, bu kez gol pası verdi. İlk golde nefis pasıyla dikkat çeken Mauro Icardi'nin Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptı ğı Kerem Aktürkoğlu oldu. Arjantinli, Kerem'e tam 5 kez gol pası verdi.

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Geçen sezonun son haftasında Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.

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