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Hedef 2'de 2

Galatasaray, saat 21.00'de Konyaspor deplasmanına çıkacak. İlk hafta evinde Hatay'ı deviren Cimbom, Konya'yı da geçerek seri yapmak istiyor. Sanchez ve Zaha'nın olmadığı G.Saray'da Jelert'in ilk kez süre alması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Hedef 2'de 2

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, 2024-2025 sezonunu Hatayspor galibiyetiyle açmıştı. Geçtiğimiz hafta evinde geri düştüğü maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bugün ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Sarı-kırmızılı takım, 2'de 2 ile seri yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak için sahada olacak.

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, 3 maçlık yenilgi serisini, geçen sezon son haftada noktalayarak 24. şampiyonluğunu almıştı.

SAĞDA SÜRPRİZ OLABİLİR

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçında takımı yalnız bırakacak. Transfer görüşmeleri devam eden Wilfried Zaha ile gözden çıkartılan Sergio Oliveira da Konya'ya götürülmedi. Yeni transferlerden Elias Jelert ise ilk kez resmi bir maçta süre alabilir. Danimarkalı oyuncunun kulübede olması beklenirken; savunmanın sağına iki aday var. Okan Buruk, ağrıları olan Kaan yerine Barış Alper'i tercih edebilir. Bu durumda ise kanatlar Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu'na emanet olacak.

46 MAÇIN 33'ÜNÜ KAZANDI

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

TONUSLUOĞLU YÖNETECEK

Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasında hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk Ndao, Yusuf, Pedrinho, Umut

Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

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