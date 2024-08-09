Galatasaray Hatayspor ile start verecek! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu bu akşam oynanacak Galatasaray-Hatayspor mücadelesiyle başlıyor. Rams Park'ta saat 21.00'da başlayacak karşılaşma ile yeni sezonun santrası yapılacak. Son şampiyon Galatasaray, taraftarları önünde sezonu açacak. Gözünü 5. yıldıza diken Cim Bom, 25. şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak. 24 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, 5. yıldızdan yalnızca 1 şampiyonluk uzaklıkta duruyor.

YENİ İSİMLERİN HEYECANI

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı aldığı 5-0'lık yenilgiyi geride bırakmak isteyen Okan Buruk ve öğrencileri, taraftarlarına sezonun ilk haftasında galibiyet armağan etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda esas heyecan yeni transferlerde yaşanacak. Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara forma giymeleri halinde Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında boy gösterecek

6 MAÇTA 4 YENİLGİ

G.Saray, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Hazırlık maçlarında F.Düsseldorf, LASK Linz ve Parma'ya karşı yenilgi yaşayan Aslan, Süper Kupa'da da Beşiktaş'a kaybetti. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Sarıkırmızılı ekip Lecce ve Trencin maçlarından ise galibiyetle ayrılmıştı.

REKORLARIN TAKIMI

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde kırdığı rekorlarla dikkat çekiyor. Süper Lig'de geçen sezon 102 puanla şampiyon olan Aslan, bir sezonda en fazla puan toplayan takım olmuştu. Üst üste maç kazanma rekorunu da geçen sezon 17 maçla elinde tutan Galatasaray ayrıca geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu.

82 GÜN SONRA EVİNDE

G.Saray, tam 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak. Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu 2023-2024 sezonunda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, böylece tam 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

HATAYSPOR UMUTLU

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Galatasaray maçı öncesi konuştu, "taraftarımıza mahcup olmamak, iyi oyun izletmek ve iyi bir mücadele vermek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Hatayspor Genel Sekreteri Ahmet Atıç da "İlk maç da olsa galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağız" diye ekledi.

G.SARAY - HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Diack, Abdulkadir, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg.