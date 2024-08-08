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Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 67. sezonun ilk haftasında 9 Ağustos cuma günü saat 21.00'de RAMS Park'ta Hatayspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan sarı kırmızılılar, Hatay mücadelesiyle hem sezona galibiyetle başlamak hem de Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisini unutturmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk ise müsabaka öncesi kadro kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 12:21
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Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

ŞAMPİYON, 82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KUCAKLAŞACAK

Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

SEZON ÖNCESİ 6 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi müsabaka olan Türkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenildi.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor maçı öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

İşte Cimbom'un muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

KAAN AYHAN

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

DAVINSON

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

KÖHN

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

SARA

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

BARIŞ ALPER

Okan Buruk'tan Sara ve Jelert kararı! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

ZIYECH

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