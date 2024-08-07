Okan Buruk ve Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Okan Buruk ve Fernando Muslera Hatayspor maçı öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

OKAN BURUK: KEREM DE KÖHN DE BİZİMLE DEVAM EDECEK

Transfer döneminde birçok teklif geliyor. Bizim de başka takımlara yaptığımız teklifler var. Bu dönem bitene kadar bunları yaşayacağız. Kerem de Köhn de bizle birlikte devam edecek. Bir gelişme olursa elbette kulüp açıklama yapacaktır. Ben teknik direktör olarak artık maçlara odaklanmak istiyorum. Transfer dönemi bittikten sonra takım performansı artıyor. Teklifler elbet gelir, bizden de teklif gidiyor. Şu anda oyuncular bizimle ve cuma günkü maça onlarla birlikte hazırlanacağız.

Tekrar hatırlatayım biz son iki senenin şampiyonuyuz. Zaferlerle, rekorlarla dolu bir yıl yine bizi bekliyor.

FERNANDO MUSLERA'DAN KEREM YANITI

"Yeni bir sezon başlıyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok fazla beklenti var. Cumartesi günü çok önemli bir maçı kaybettik ama cuma gününden itibaren tekrardan odaklanarak sezona iyi başlamak istiyoruz.

Kötü bir sonuç aldık Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş çok iyi hazırlanmıştı. Onları da tebrik etmek lazım. Nasıl başladığımız değil nasıl bitirdiğimiz önemli. son yıllarda olduğu gibi bu sezon da en iyi şekilde bitireceğiz."

"Soyunma odasında mıymış Kerem'le ilgili haberi çıkaran bu gazeteci? Ben 13 yıldır buradayım, soyunma odasında neler oluyor iyi bilirim. Bunları siz bilemezsiniz, 5 dakika önce ne yaşandığını bilemezsiniz. Futbolda her zaman bir şekilde haberler yaratılıyor."