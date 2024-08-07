Haberler Galatasaray

Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Norwich City'den Gabriel Sara'yı kadrosuna katmıştı. 18 milyon Euro'luk rekor transferin ardından sarı kırmızılılarda şok bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 09:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

Son olarak Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

Ezeli rakibine tarihi bir skorla mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, transferlerin gecikmesi nedeniyle yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

GABRIEL SARA MORALSİZ GELDİ

Beşiktaş'ta kaybedilen Süper Kupa maçının ardından Galatasaray'ın rekor transferi İstanbul'a gelse de beklenen etkiyi uyandırmadı.

Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

Havalimanından sessiz sedasız kalacağı otele geçen Gabriel Sara'nın gelişi moralsiz oldu.

Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği ifade edildi.

Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI

18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

TRANSFER YASAĞI TEHDİDİ

Alman ekiplerinden Hannover 96'ın yöneticileri, Galatasaray'ın Gabriel Sara transferinden oldukça rahatsız olmuş durumda.

Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

Takvim'in Bild'den derlediği habere göre mavi beyazlı ekip; Köhn için Galatasaray'ın ödemesi gereken 2.5 milyon euro'nun ödenmeden Sara'ya 18 milyon euro verilmesi nedeniyle sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet edecek.

Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

Daha önce ödeme planı konusunda Galatasaray'ın erteleme talebine yanaşmayan Hannover, sarı kırmızılılara FIFA'ya gideceklerini bildirmişti. Sara transferinin ardından ise FIFA'yla resmi temas kuracak olan Alman yetkililer, son ödeme tarihi belirlenmesini talep edecek.

Galatasaray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...

Galatasaray'ın bu tarihe kadar ödeme yapmaması durumunda ise transfer yasağı ve Avrupa'dan ihraç gibi cezalarla karşı karşıya kalacağı yazıldı.

F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan!
Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler!
DİĞER
Ceyda Düvenci'nin büyük aşkıydı...Değişimine inanamayacaksınız! 90’lı yıllara damga vuran Kaan Girgin bakın şimdi ne yapıyor?
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye'nin UAD'deki davaya müdahillik başvurusu
G.Saray'da ilk 11'de değişiklik!
Kerem'den flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Partizan - Lugano maçı ne zaman? Partizan - Lugano maçı ne zaman? 10:15
Hirnyk Kryvyi Rih - Viktoria Plzen maçı ne zaman? Hirnyk Kryvyi Rih - Viktoria Plzen maçı ne zaman? 10:02
G.Saray'da ilk 11'de değişiklik! G.Saray'da ilk 11'de değişiklik! 09:52
G.Saray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası... G.Saray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası... 09:47
Klaksvik - Borac Banja Luka maçı ne zaman? Klaksvik - Borac Banja Luka maçı ne zaman? 09:44
Molde - Cercle Brugge maçı ne zaman? Molde - Cercle Brugge maçı ne zaman? 09:36
Daha Eski
Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler! Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler! 09:20
Kerem'den flaş açıklama! Kerem'den flaş açıklama! 08:59
Flaş Mourinho eleştirisi! "Bizi şaşırtmaya devam ediyor" Flaş Mourinho eleştirisi! "Bizi şaşırtmaya devam ediyor" 08:56
7 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 7 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:59
Sanchez için çılgın teklif! Sanchez için çılgın teklif! 01:02
PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a çok yakın! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a çok yakın! 00:51