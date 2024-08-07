Galatasaray HDI Sigorta, Victor Cardoso'yu transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Victor Cardoso'yu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, Brezilyalı smaçör Victor Alexsander Almeida Cardoso ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1999 doğumlu oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.
Açıklamada, "Victor Cardoso'ya 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." denildi.
Hoş geldin Victor Cardoso! 💛❤️ ✍️ Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, Brezilyalı smaçör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Detaylar için 👉 https://t.co/SOJVzCWjlZ pic.twitter.com/rm4bJZhZrl— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) August 7, 2024