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Galatasaray HDI Sigorta, Victor Cardoso'yu transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Victor Cardoso'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:00
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Galatasaray HDI Sigorta, Victor Cardoso'yu transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Victor Cardoso'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, Brezilyalı smaçör Victor Alexsander Almeida Cardoso ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1999 doğumlu oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Victor Cardoso'ya 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." denildi.

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