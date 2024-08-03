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Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer müjdesi!

Süper Kupa final maçı öncesinde Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte sarı-kırmızılıların hocasının öne çıkan sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 20:18 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 20:36
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer müjdesi!

Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Bu dev maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Geçen seneki şampiyonluk çok önemliydi, değerliydi. Maç bittikten sonra 25. şampiyonluk hedefini çizdik. Bu doğrultuda çalıştık. Takım olarak, psikolojik olarak hazırız. Bu maçı da, kupayı da önemsiyoruz. Çok önemli bir camiaya karşı oynuyoruz. İki takım da kazanmak istiyor. Güzel bir ortam bizi bekliyor. Güzel bir atmosfer var. İnşallah güzel bir maç olur.

Çok iyi oyuncularımız var. Kampı da çok iyi geçirdiler. Kampı birlikte geçirmek de çok önemli. Birçok oyuncumuz bizimle birlikteydi. İyi bir kamp geçirdik. Zaten iyi bir kadromuz var. İnşallah sona ererse bugün de transfer görüşmemiz var. Çok önemli oyuncular kadromuza katıyoruz. Dönen oyuncular var. Karşımızda da önemli transferlere imza atmış bir takım var. Hücum anlamında güçlü bir takım. Hiçbir takıma karşı savunma önlemi almadık, hep kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Genel olarak baktığınızda iyi bir kadro. Zor bir maç. Ama maçı en doğru şekilde bitirmek istiyoruz.

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