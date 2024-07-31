TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezona hazırlanırken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcu için Eyüpspor'un devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Sarı-kırmızılılarda diğer yandan teknik direktör Okan Buruk yönetiminde takımdan ayrılacak yıldızlar gündemi bir hayli meşgul ediyor.
Son olarak o futbolcu için Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor devreye girdi.
Takvim'in haberine göre Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi Yunus Akgün için kolları sıvadı.
KİRALIK OLARAK GİDECEK
Eyüpspor'un Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve resmi teklif yaptığı öğrenildi.
Güncel piyasa değere 5 milypn euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Cimbom ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar Yunus Akgün'ü geçen sezon da Leicester City'e kiralık olarak göndermişti.
Futbolcu, İngiliz ekibinde 29 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlamıştı.
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