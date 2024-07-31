Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!

TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezona hazırlanırken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcu için Eyüpspor'un devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 13:58
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TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve ligi şampiyon olarak tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda da aynı başarıyı tekrar edip Avrupa'da da büyük ses getirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!

Cimbom bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!

Sarı-kırmızılılarda diğer yandan teknik direktör Okan Buruk yönetiminde takımdan ayrılacak yıldızlar gündemi bir hayli meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!

Son olarak o futbolcu için Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!

Takvim'in haberine göre Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi Yunus Akgün için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!

KİRALIK OLARAK GİDECEK

Eyüpspor'un Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve resmi teklif yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!

Güncel piyasa değere 5 milypn euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Cimbom ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Turan Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi!

Sarı-kırmızılılar Yunus Akgün'ü geçen sezon da Leicester City'e kiralık olarak göndermişti.

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