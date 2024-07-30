GALATASARAY HABERLERİ: Icardi gözünü rekora dikti! Hagi ve Baros...
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi gözünü rekora dikti. Sarı-kırmızılıların Arjantinli santrforu, Hagi ve Baros'un kırmış olduğu istatistiği geçmek istiyor. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Mauro Icardi, yeni sezonda atacağı 18 golle Galatasaray tarihine adını harflerle yazdıracak.
NTV Spor'un haberine göre Arjantinli yıldız, 2024-2025 sezonunda 18 gol atması halinde Galatasaray tarihinin en golcü futbolcusu olacak.
Mauro Icardi, Galatasaray'da 73 maçta 55 gole ulaştı.
Hagi ise 192 maçta 72, Baros 116 maçta 61 gole imzasını atmıştı.
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