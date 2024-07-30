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GALATASARAY HABERLERİ: Icardi gözünü rekora dikti! Hagi ve Baros...

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi gözünü rekora dikti. Sarı-kırmızılıların Arjantinli santrforu, Hagi ve Baros'un kırmış olduğu istatistiği geçmek istiyor. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 10:20
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GALATASARAY HABERLERİ: Icardi gözünü rekora dikti! Hagi ve Baros...

Galatasaray'ın 2 sezondur yakaladığı şampiyonluklarda büyük payı bulanan Mauro Icardi yeni sezonda rekora hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi gözünü rekora dikti! Hagi ve Baros...

Mauro Icardi, yeni sezonda atacağı 18 golle Galatasaray tarihine adını harflerle yazdıracak.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi gözünü rekora dikti! Hagi ve Baros...

Arjantinli yıldız, 55 gol ile 72 gollü Hagi ile 61 gollü Baros'un hemen arkasında 3. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi gözünü rekora dikti! Hagi ve Baros...

NTV Spor'un haberine göre Arjantinli yıldız, 2024-2025 sezonunda 18 gol atması halinde Galatasaray tarihinin en golcü futbolcusu olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi gözünü rekora dikti! Hagi ve Baros...

Mauro Icardi, Galatasaray'da 73 maçta 55 gole ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi gözünü rekora dikti! Hagi ve Baros...

Hagi ise 192 maçta 72, Baros 116 maçta 61 gole imzasını atmıştı.

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