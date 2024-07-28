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Galatasaray'da kampın yıldızı oldu! Yeni sezonda forması banko

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son oynadığı hazırlık maçında Parma'ya 2-0 mağlup oldu. Galatasaray'da artık gözler Süper Kupa'da oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda kampa damga vuran yıldız isim ise dikkat çekti. İşte Galatasaray'da son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 10:52
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Galatasaray'da kampın yıldızı oldu! Yeni sezonda forması banko

Galatasaray yeni sezon öncesi ikinci etap yurt dışı kampını Avusturya'da sürdürüyor.

Galatasaray'da kampın yıldızı oldu! Yeni sezonda forması banko

Teknik direktör Okan Buruk, kamp sürecinde oyuncularının performansını yakından takip ederken, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında yükselen formu ve hırsı ile en fazla öne çıkan isim Hakim Ziyech oldu.

Galatasaray'da kampın yıldızı oldu! Yeni sezonda forması banko

Geçen sezonun son haftalarında kritik goller atan ancak sezon genelinde bekleneni veremeyen Faslı yıldız, 2 hazırlık kampında da yer aldı.

Galatasaray'da kampın yıldızı oldu! Yeni sezonda forması banko

Hazırlık maçlarında Fortuna Düsseldorf karşısında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu, Trencin, Lecce ve Parma maçlarına ise 11'de başladı.

Galatasaray'da kampın yıldızı oldu! Yeni sezonda forması banko

Sarı kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor.

Galatasaray'da kampın yıldızı oldu! Yeni sezonda forması banko

Habertürk'te yer alan haberde Hakim Ziyech de forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.

Galatasaray'da kampın yıldızı oldu! Yeni sezonda forması banko

Galatasaray'ın kanat rotasyonunda Ziyech'in yanı sıra Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir ve Yunus Akgün de yer alıyor.



Galatasaray'da kampın yıldızı oldu! Yeni sezonda forması banko

Geçen sezon Galatasaray'a kiralık olarak gelen Faslı futbolcu, sezon başında kadroya bedelsiz olarak katıldı.

Galatasaray'da kampın yıldızı oldu! Yeni sezonda forması banko

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 23 maçta 8 kez fileleri sarstı, 4 gol pası verdi.

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