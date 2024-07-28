Galatasaray'da kampın yıldızı oldu! Yeni sezonda forması banko
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son oynadığı hazırlık maçında Parma'ya 2-0 mağlup oldu. Galatasaray'da artık gözler Süper Kupa'da oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda kampa damga vuran yıldız isim ise dikkat çekti. İşte Galatasaray'da son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Teknik direktör Okan Buruk, kamp sürecinde oyuncularının performansını yakından takip ederken, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında yükselen formu ve hırsı ile en fazla öne çıkan isim Hakim Ziyech oldu.
Hazırlık maçlarında Fortuna Düsseldorf karşısında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu, Trencin, Lecce ve Parma maçlarına ise 11'de başladı.
Sarı kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor.
Habertürk'te yer alan haberde Hakim Ziyech de forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.
Galatasaray'ın kanat rotasyonunda Ziyech'in yanı sıra Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir ve Yunus Akgün de yer alıyor.
Geçen sezon Galatasaray'a kiralık olarak gelen Faslı futbolcu, sezon başında kadroya bedelsiz olarak katıldı.
31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 23 maçta 8 kez fileleri sarstı, 4 gol pası verdi.
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