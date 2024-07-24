TRANSFER HABERİ - Galatasaray Elias Jelert'i kadrosuna kattı!

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Perşembe günü öğlen saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Danimarkalı sağ bekin 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 700 bin Euro maaş alacağı öğrenildi.

ELIAS JELERT KİMDİR?

Defans mevkinde forma giyen Elias Jelert Kristensen, 12 Haziran 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve kilo olan Elias Jelert Kristensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Geçen sezon Kopenhag'da 45 resmi maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı. Jelert'in güncel piyasa değeri 5.50 milyon Euro.

Danimarka kulübü 21 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılılara transfer olduğunu açıkladı.