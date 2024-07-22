Haberler Galatasaray Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? | Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? | Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampının 2. ayağında Lecce ile kozlarını paylaşacak. Aslan, kazanmak ve moral depolamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? | Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Lecce ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Lecce maçı 24 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da sağ bek transferi sonuçlanıyor!
Trabzonspor'un rakibi belli oldu!
DİĞER
Akasya Durağı'nın haylaz Can'ıydı şimdi oyun tasarlıyor... Çocuk yıldız Erimşah Bora kendine bambaşka bir yol çizdi! Onu tanımak çok zor...
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Mertens'ten Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman? 14:11
Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? 13:38
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 13:34
Trabzonspor'un rakibi belli oldu! Trabzonspor'un rakibi belli oldu! 13:07
Luyindama'dan flaş emeklilik kararı! Luyindama'dan flaş emeklilik kararı! 12:48
G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu! 12:19
Daha Eski
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu F.Bahçe'nin rakibi belli oldu 12:15
F.Bahçe Lugano maçına hazır! F.Bahçe Lugano maçına hazır! 12:02
Mertens'ten Immobile sözleri! "Onu aradım ve..." Mertens'ten Immobile sözleri! "Onu aradım ve..." 11:58
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 11:44
Muhtemel rakipler belli oluyor! Muhtemel rakipler belli oluyor! 10:55
Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 10:50