TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Guela Doue ve Wendel açıklaması!
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, gündeme ve transferlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Guela Doue ve Wendel konusunda da net konuştu ve süreçlerini açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 18:40 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 19:05
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"DOUE İÇİN RENNES İLE ANLAŞTIK AMA..."
Hem kendi takımlarında hem milli takımlarda görev alan, takımlarının vazgeçmek istemediği oyuncular. Süreci uzatanlardan biri bu. Kamuoyu, gündem, baskı arttıkça talepler değişiyor. Bir takım ilave istekler ortaya çıkıyor. Son birkaç gündür, üzerinde yoğunlaşılan Doue ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum.
Süreç, planladığımız şekilde yürüyordu. Kulübü Rennes ile anlaşmaya vardık. Hala geçerli bir anlaşmaya vardık. Bu süreçteki desteklerinden dolayı Rennes Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Süreçte bize destek oldular.
"DOUE ARTIK LİSTEMİZDE YOK"
Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu noktalar zorlandığı için transfer uzadı.
Listemizdeki oyunculardan biriydi. Ancak gelinen noktada bu talepler artık Galatasaray Spor Kulübü'nün görüşmeleri sonlandırması gerektiği noktasına getirdi. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor.
"WENDEL GELMEYE SICAK BAKIYOR"
Wendel, kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Bizim için de kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Zenit, en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor.
Israrcıyız. Şu an negatif bir durum yok. Son 2 maçta Süper Kupa ve lig maçı oynadı. Her iki maçta da olağanüstü oynadı. Bu da bizim ne kadar doğru bir isme yöneldiğimizin kanıtı. Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz.
"EŞ ZAMANLI BİRÇOK OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"
Hem sağ bek için hem de Wendel için tek bir oyuncu üzerinden çalışmalarımız yürümüyor. Eş zamanlı olarak birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Geç kalmaya sebep verecek süreçler değil bu. Arka planda başka oyuncularla, ismini telaffuz etmek istemediğimiz oyuncular bu süreçleri birlikte, eş zamanlı götürüyoruz. Yakın zamanda sağ bek ve orta saha için Galatasaray'a yakışan oyuncuları kazandıracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu yönde son derece verimli ve hızlı çalışmalar yürütüyoruz. Taraftarlarımız bize güvensin ve destek versin.
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