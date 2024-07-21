TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Guela Doue ve Wendel açıklaması!

"WENDEL GELMEYE SICAK BAKIYOR" Wendel, kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Bizim için de kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Zenit, en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor.

Israrcıyız. Şu an negatif bir durum yok. Son 2 maçta Süper Kupa ve lig maçı oynadı. Her iki maçta da olağanüstü oynadı. Bu da bizim ne kadar doğru bir isme yöneldiğimizin kanıtı. Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz.