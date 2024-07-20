Haberler Galatasaray Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk elde eden Galatasaray, İtalyan ekibi Lecce ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Raiffeisen Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 10:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Lecce ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Lecce maçı 24 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi!
Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Galatasaraylı yıldızın kardeşi Beşiktaş'a! Orta saha PSG'den geliyor
Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık
Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:14
G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! 11:12
Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? 10:32
F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! 10:20
Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak 09:51
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 09:51
Daha Eski
G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık 09:40
Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? 09:13
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:49
Galatasaray'ın orta saha planı ortaya çıktı! Wendel olmazsa... Galatasaray'ın orta saha planı ortaya çıktı! Wendel olmazsa... 23:38
Milliler 90. dakikada 1 puanı kurtardı Milliler 90. dakikada 1 puanı kurtardı 23:24
F.Bahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! F.Bahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! 22:17