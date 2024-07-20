GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Rennes forması giyen Guela Doue için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağlamıştı. Fransız basını, Fildişili futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili beklenmedik gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 20:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.
İkinci transferini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla 1+1 yıllık mukavele yaptı. Ziyech, yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech transferlerine resmiyet kazandıran Galatasaray'da gözler sağ bek takviyesine çevrildi.
Sarı-kırmızılıların sağ bek transferindeki hedefiyse Rennes forması giyen Guela Doue...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trencin ile oynanan hazırlık maçı sonrası Fildişili futbolcunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"DOUE ÖN PLANDA"
Tecrübeli çalıştırıcı, "Sağ bekte 3-4 tane adayımız vardı ama daha Doue ön planda olan oyunculardan biriydi. Yine 1-2 tane daha görüştüğümüz oyuncu var. Çok net bir şekilde bitmeden transfer bitti demek çok doğru gelmiyor" şeklinde konuştu.
Okan Buruk'un açıklamalarının ardından Galatasaray'ın Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edilmişti.
Fransız ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında anlaştığı konuşulan yönetimin yaptığı sözleşmede ayrıca 2 milyon Euro'luk bonus maddesi yer alacağı belirtilmişti.
Fildişi Sahilli sağ bekin kontrat süresinin 4 yıl olacağı, Doue'nin ise sezon başına 1.2 milyon Euro kazanacağı öne sürülmüştü.
Galatasaray'ın Doue transferi için geri sayıma geçerken, Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
RENNES TRANSFERİ ERTELEDİ
Footmercato kaynaklı haberde, sarı-kırmızılılar Guela Doue ile anlaştığı ancak Rennes'nin bu transferi ertelediği aktarıldı.
HOCASI PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUN
Ertelemenin sebebiyse Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan'ın 21 yaşındaki sağ bekin performansından çok memn olduğu aktartıldı.
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Guela Doue geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı.
Fildişili sağ bek, 4 asistlik bir performans sergiledi.
Doue'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
DİĞER