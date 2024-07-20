Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Rennes forması giyen Guela Doue için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağlamıştı. Fransız basını, Fildişili futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili beklenmedik gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 20:07
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Şu ana kadar durgun bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar sadece Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech transferlerini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Cimbom, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

İkinci transferini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla 1+1 yıllık mukavele yaptı. Ziyech, yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech transferlerine resmiyet kazandıran Galatasaray'da gözler sağ bek takviyesine çevrildi.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Sarı-kırmızılıların sağ bek transferindeki hedefiyse Rennes forması giyen Guela Doue...

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trencin ile oynanan hazırlık maçı sonrası Fildişili futbolcunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

"DOUE ÖN PLANDA"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sağ bekte 3-4 tane adayımız vardı ama daha Doue ön planda olan oyunculardan biriydi. Yine 1-2 tane daha görüştüğümüz oyuncu var. Çok net bir şekilde bitmeden transfer bitti demek çok doğru gelmiyor" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Okan Buruk'un açıklamalarının ardından Galatasaray'ın Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Fransız ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında anlaştığı konuşulan yönetimin yaptığı sözleşmede ayrıca 2 milyon Euro'luk bonus maddesi yer alacağı belirtilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Fildişi Sahilli sağ bekin kontrat süresinin 4 yıl olacağı, Doue'nin ise sezon başına 1.2 milyon Euro kazanacağı öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Galatasaray'ın Doue transferi için geri sayıma geçerken, Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

RENNES TRANSFERİ ERTELEDİ

Footmercato kaynaklı haberde, sarı-kırmızılılar Guela Doue ile anlaştığı ancak Rennes'nin bu transferi ertelediği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

HOCASI PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUN

Ertelemenin sebebiyse Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan'ın 21 yaşındaki sağ bekin performansından çok memn olduğu aktartıldı.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Guela Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken...

Guela Doue geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı.

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