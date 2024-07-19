İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Torino forması giyen golcü oyuncuya talip olduğunu açıklarken, bu transferin 'imkansız' olduğunu vurgulandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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DOUE'DE MUTLU SON
Sarı-kırmızılılar, Guela Doue transferi için hem oyuncu hem de kulübü Rennes ile her konuda anlaşma sağladı.
Fransız ekibi ile 6 milyon bonservis + 2 milyon (bonuslar) olmak kaydıyla anlaşan Galatasaray, Guela Doue ile 1.2 milyon Euro maaş anlaşmasında son imzaları bekliyor.
Galatasaray, Fildişi Sahilli sağ beki hafta sonu İstanbul'a getirip, pazartesi günü de kampa götürmeyi planlıyor.
Guela Doue transferi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
GALATASARAY SANABRIA'Yİ İSTİYOR
İtalyan basını, Galatasaray'ın Torino forması giyen Antonio Sanabria'yı istediğini yazdı.
TRANSFERİ İMKANSIZ!
La Stampa kaynaklı haberde, Torino Teknik Direktörü Paolo Vanoli'nin, Paraguaylı golcünün transferini 'imkansız' olarak gördüğünü ve oyuncunun transfer edilemez olduğunu düşündüğü vurgulandı.
Haberde ayrıca Tanabria'nın Galatasaray'a transfer olması durumunda Torino hücum hattının yeniden yapılanması gerekeceği belirtildi.
Barcelona altyapısında yetişen Antonio Sanabria, Sassuolo, Roma, Sporting Gijon, Real Betis ve Genoa formalarını da terletti.
Ocak 2021'de 6.5 milyon Euro karşılığında Real Betis'ten Torino'ya transfer olan Paraguaylı hücum oyuncusu, son 3.5 sezondur İtalyan ekibinde top koşturuyor.
Sanabria geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 37 maça çıktı.
28 yaşındaki forvet, 5 gollük bir performans sergiledi.
Paraguaylı futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Antonio Sanabria'nın güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
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