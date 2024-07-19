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İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Torino forması giyen golcü oyuncuya talip olduğunu açıklarken, bu transferin 'imkansız' olduğunu vurgulandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 16:15
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MERT KILIÇ
İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Gelecek sezon için çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Son olarak hazırlık maçında karşılaştığı Slovakya ekibi Trencin'i 4-1'le geçen sarı-kırmızılılar, transferde atağa kalktı.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Şu ana kadar Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech transferlerini resmiyete kavuşturan Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla transfer istediği sağ bek takviyesini de gerçekleştiriyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

DOUE'DE MUTLU SON

Sarı-kırmızılılar, Guela Doue transferi için hem oyuncu hem de kulübü Rennes ile her konuda anlaşma sağladı.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Fransız ekibi ile 6 milyon bonservis + 2 milyon (bonuslar) olmak kaydıyla anlaşan Galatasaray, Guela Doue ile 1.2 milyon Euro maaş anlaşmasında son imzaları bekliyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Galatasaray, Fildişi Sahilli sağ beki hafta sonu İstanbul'a getirip, pazartesi günü de kampa götürmeyi planlıyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Guela Doue transferi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

GALATASARAY SANABRIA'Yİ İSTİYOR

İtalyan basını, Galatasaray'ın Torino forması giyen Antonio Sanabria'yı istediğini yazdı.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

TRANSFERİ İMKANSIZ!

La Stampa kaynaklı haberde, Torino Teknik Direktörü Paolo Vanoli'nin, Paraguaylı golcünün transferini 'imkansız' olarak gördüğünü ve oyuncunun transfer edilemez olduğunu düşündüğü vurgulandı.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Haberde ayrıca Tanabria'nın Galatasaray'a transfer olması durumunda Torino hücum hattının yeniden yapılanması gerekeceği belirtildi.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Barcelona altyapısında yetişen Antonio Sanabria, Sassuolo, Roma, Sporting Gijon, Real Betis ve Genoa formalarını da terletti.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Ocak 2021'de 6.5 milyon Euro karşılığında Real Betis'ten Torino'ya transfer olan Paraguaylı hücum oyuncusu, son 3.5 sezondur İtalyan ekibinde top koşturuyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Sanabria geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 37 maça çıktı.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

28 yaşındaki forvet, 5 gollük bir performans sergiledi.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan 'imkansız' transfer hamlesi

Paraguaylı futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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